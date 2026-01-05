Entre rumores y rechazos: el nombre de Sebastián Villa sacude el mercado de River

Desde Mendoza Daniel Vila , presidente de Independiente Rivadavia , evitó negar contactos con River pero aclaró que existen varios clubes interesados en Sebastián Villa, aunque no brindó nombres ni detalles de negociaciones oficiales que acerquen al colombiano a su futuro equipo.

La posible llegada del colombiano no pasó desapercibida en el universo riverplatense . La agrupación River Feminista publicó un comunicado en redes sociales expresando su “repudio absoluto y categórico” a la idea de incorporar al futbolista, argumentando que sus antecedentes judiciales por violencia de género serían incompatibles con los valores institucionales y los protocolos vigentes en el club.

Villa fue condenado en junio de 2023 a dos años y un mes de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género contra su expareja, lo que ha alimentado críticas y posturas encontradas entre distintos sectores de la comunidad riverplatense.

Mientras tanto, distintos medios reflejan que el delantero ha mostrado interés en jugar en River y tomó decisiones personales (como no presentarse a la pretemporada) que algunos interpretan como presión para facilitar su salida de Independiente Rivadavia . Sin embargo, en Núñez sostienen que no hay definiciones cerradas y que cualquier decisión deberá evaluarse con cautela por el impacto deportivo y de imagen que implica.

Villa, que en mayo cumplirá 30 años, viene de redondear una gran temporada en Independiente Rivadavia de Mendoza . Fue la figura del equipo que se consagró en la Copa Argentina y que en este 2026 jugará la Copa Libertadores . Sin embargo, el antioqueño no tiene pensando seguir en "La Lepra" . Y eso que tiene contrato hasta mediados de año, Fue por ese motivo que este lunes no se presentó a entrenar bajo las órdenes de Alfredo Berti.

Según dijo, el presidente del club, Daniel Vila “estaba estipulado que no se presente a entrenar”. “Nos pidió unos días mas de vacaciones y se los dimos”, aseguró el dirigente en diálogo con TyC Sports. Más allá de los dichos del empresario, luce muy poco probable que Villa vista la casaca del club en este 2026.

image

Será posible su llegada a River

Su situación judicial es una traba en River. Divide aguas. Hay muchos que creen que sus antecedentes penales, más allá de haber cumplido con la condena en una y de haber sido absuelto en la otra, lo excluyen de la posibilidad de calzarse la camiseta de la banda roja. Otros prefieren taparse los ojos, los oídos y la boca y creen que su llegada jerarquizará el ataque del "Millonario", necesitado de poderío ofensivo y efectividad luego de un 2025 para el olvido.

A Gallardo no le disgusta en absoluto. Y, extraoficialmente y entre representantes, apoderados y allegados, hubo algunos intercambios. De hecho, hasta algunos se animan a hablar de montos. Creen las partes que si alguien pone una cifra cercana a los 5 millones de dólares, Independiente Rivadavia no tendría drama en desprenderse de su gran figura.