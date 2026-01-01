Daniel Vila habló sobre el futuro de Sebastián Villa: "Hay conversaciones avanzadas"

El mandatario de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, afirmó en una entrevista que el delantero colombiano dejará el club.

Luego de los rumores de la llegada de Sebastián Villa a River, Daniel Vila salió a dar declaraciones en medio de la incertidumbre sobre el futuro del colombiano. Aunque no dio ningún indicio sobre los clubes con los que hay negociaciones avanzadas, aseguró que se escucharon ofertas y que se acerca la posible salida del jugador en este mercado.

Durante su año y medio en el club, Villa acumuló 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias. Su paso por Independiente Rivadavia no solo revitalizó su carrera tras su salida de Boca Juniors y su breve experiencia en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, sino que también elevó el perfil del club en el fútbol argentino.

Qué dijo Daniel Vila en diálogo con una radio cuando le preguntaron sobre la situación del jugador "Hay ofertas por el jugador. Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas. " Sabemos que Villa se iba a ir". "Es parte del compromiso que asumimos con él en julio de este año, así nos comprometimos y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027", expresó el mandatario en una entrevista con Radio Splendid.

Además, remarcó que una venta "le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga". A su vez, evitó precisar el monto que piden por el futbolista colombiano: "No te puedo decir. Es un tema de negociación, je".

Por otra parte, Vila fue consultado puntualmente sobre si uno de los interesados es River."De varios clubes han llamado, pero no voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad". No puedo decir ni que sí ni que no. "Es parte de la negociación". "Se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren", se limitó a decir.