Tenis: Argentina debuta con grandes incógnitas ante España en la United Cup 2026

El seleccionado albiceleste de tenis inicia la temporada internacional de tenis, este viernes, en Perth, con Sebastián Báez y Solana Sierra como protagonistas.

La temporada 2026 del tenis internacional arranca oficialmente con la United Cup, el torneo mixto por equipos que se disputa en Australia. Este viernes, en la ciudad de Perth, Argentina se enfrentará a España en lo que será su debut en la competencia, marcando el inicio de un año cargado de desafíos para la ATP y la WTA.

El encargado de abrir la serie será Sebastián Báez, quien se medirá con Jaume Munar desde las 23 hora argentina (ya madrugada australiana). Ambos se han enfrentado en dos ocasiones, con un triunfo para cada uno; el último cruce fue en el ATP de Santiago 2024, con victoria para Báez.

Tenis El encargado de abrir la serie será Sebastián Báez, frente al español Jaume Munar. Gentileza La fe del tenis argentino Luego será el turno de Solana Sierra, que jugará ante Jessica Bouzas Maneiro, quien la venció en Madrid en su único antecedente en el circuito. En caso de empate, la serie se definirá con el partido de dobles mixtos, donde las parejas aún no fueron confirmadas, aumentando la expectativa y el misterio en torno a la estrategia de Argentina.

La participación del conjunto albiceleste en la fase de grupos continuará el sábado 3 de enero frente a Estados Unidos, con una programación similar: Báez frente a Taylor Fritz, Sierra ante Coco Gauff y, si es necesario, el dobles mixto cerrará la jornada. El capitán Sebastián Gutiérrez mantiene la estructura de su equipo, buscando un equilibrio entre experiencia y proyección juvenil.

Tenis En segundo turno jugará Solana Sierra, frente a la talentosa Jessica Bouzas Maneiro. Gentileza El torneo cuenta con seis grupos de tres países, con tres partidos por serie: un single masculino, un single femenino y un dobles mixto, todos sobre canchas rápidas de cemento bajo techo. Los ganadores de cada zona y el mejor segundo de cada sede avanzarán a cuartos de final, mientras que semifinales y final están programadas para los días 10 y 11 de enero.

La United Cup 2026 repartirá un total de 11.806.190 dólares en premios y honorarios, divididos equitativamente entre ATP y WTA, con incentivos por victorias en cada serie y montos adicionales según la instancia alcanzada. Estados Unidos, campeón en 2023 y 2025, y Alemania, ganador en 2024, esperan mantener la competencia al máximo nivel, mientras Argentina inicia su participación con incógnitas y expectativas en Perth.