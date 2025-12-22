Dos prodigios del tenis en Argentina fueron distinguidos por sus récords en 2025

En esta temporada, tanto Luisina Giovannini como Dante Pagani dejaron en claro que su potencial es enorme. La cordobesa fue reconocida por haber conseguido la mayor cantidad de títulos en ITF World Tour, mientras que Pagani se destacó al convertirse en el jugador más joven en ganar un partido del circuito del tenis, con apenas 17 años.

No sorprende que de la tierra de Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas sigan emergiendo promesas en un deporte como el tenis. La popularidad de esta disciplina en la Argentina continúa en crecimiento y cuenta con una base de seguidores cada vez más amplia. En este contexto, dos jóvenes talentos fueron distinguidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF), reafirmando el buen presente y el prometedor futuro del tenis argentino.

image Luisina Giovannini, la jugadora Iberoamericana con mayor cantidad de Títulos de la ITF World Tour. Gentileza Giovannini alza la bandera argentina con una clasificación soñada La jugadora argentina cerró la temporada con un registro de 39 triunfos y 9 derrotas, además para coronar su gran año, se clasificó por primera vez a un Grand Slam, el Australian Open 2026. El logro llegó tras disputar la final del WTA 125 de Quito, donde cayó en el partido decisivo, aunque no ocultó su felicidad por haber asegurado su lugar en el prestigioso torneo “Saber que tengo la posibilidad de ir es un sueño cumplido”.

Con apenas 19 años, la cordobesa oriunda de Coronel Moldes viene demostrando por qué es considerada una de las grandes proyecciones del tenis argentino. Su recorrido durante la temporada fue impactante: comenzó el año cerca del puesto 500º del ranking mundial y lo cerró en el 226º, escalando más de un centenar de puestos y consolidando un crecimiento sostenido, dejando señales claras de su enorme proyección a futuro.

image La Argenina perdió la final en Quito pero concluyó un excepcional año. Gentileza Dante Pagani la promesa del tenis nacional más joven El jugador de tan solo 17 años fue distinguido también por la ITF, ya que fue el tenista más joven en conseguir ganar un partido del circuito 2025 y concluyó el cierre de este mismo con su primer título profesional en Olavarría, en su séptimo certamen de la categoría. Sobre el lugar, el nacido en Santa Fe expresó “Jugar en casa es muy cómodo”.

En este año participó de diez torneos masculinos y finalizó 931º del ranking mundial ATP. Cabe destacar que es el primer sudamericano en conseguir un título profesional nacido en 2008. Si bien aún no disputa partidos del Challenger, el argentino logró jugar la final de los Panamericanos Junior en Asunción y competir en dos Grand Slams de su categoría como lo son el Wimbledon y Roland Garros. image Dante Pagani junto a su primer título. Gentileza