Escándalo en el tenis: 12 años de "cárcel deportiva" para un jugador que arregló 22 partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) aplicó una sanción histórica. Pang Renlong no podrá pisar una cancha ni como espectador hasta 2036.

El mundo del tenis está en shock tras conocerse una de las sanciones más severas de los últimos años. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha decidido borrar del mapa deportivo a Pang Renlong, un tenista chino de 25 años que admitió ser parte de una red de corrupción asombrosa.

El castigo no tiene precedentes cercanos: 12 años de suspensión total y una multa de 110.000 dólares. La investigación determinó que, entre mayo y septiembre de 2024, el jugador estuvo involucrado en el amaño o intento de amaño de 22 partidos.

image Pang Renlong, el tenista chino suspendido. El fin de una carrera: Prohibido en el tenis hasta el 2036 Lo que hace este caso impactante es la confesión del propio atleta. Pang admitió haber manipulado directamente cinco de sus encuentros individuales en niveles M15, M25 y ATP Challenger. Además, realizó 17 propuestas corruptas a otros profesionales, logrando corromper seis juegos más.

La sanción es implacable. Pang Renlong, quien llegó a ser el número 1.316 del mundo, tiene prohibido competir, entrenar o incluso asistir como espectador a cualquier evento avalado por la ATP, WTA o ITF. Su inhabilitación se extenderá hasta el 6 de noviembre de 2036.

image Pang Renlong, el tenista chino suspendido. Este golpe a la corrupción no es un hecho aislado. Se suma a la reciente expulsión por 20 años del francés Quentin Folliot por participar en una red internacional de amaño. El mensaje de los organismos de integridad es claro: no habrá piedad para quienes manchen la transparencia del deporte.

Lo cierto es que la sanción es tan estricta que, si Pang decidiera regresar al finalizar su castigo, tendría 37 años y llevaría más de una década sin pisar oficialmente una cancha de tenis.