Según la ciencia, este es el mes en el que nacen los niños más inteligentes

Un estudio revela que el mes de nacimiento influye en las habilidades cognitivas. Descubrí por qué la edad relativa en el aula es la clave del desarrollo temprano.

Durante décadas, pensamos que la inteligencia dependía solo de los genes y la educación. Sin embargo, la ciencia sumó una variable inesperada: el mes en que llegamos al mundo. Investigaciones estadísticas en escuelas detectaron que los niños nacidos en octubre, noviembre y diciembre suelen mostrar mejores resultados en sus evaluaciones cognitivas.

Este fenómeno no es magia ni astrología, sino que se explica a través del “efecto de edad relativa”. Al ser los más pequeños de su grado, estos chicos enfrentan desafíos mayores desde el primer día.

image Vale aclarar que estos son estudios realizados por instituciones como la Universidad de Harvard y análisis estadísticos en Japón, donde el calendario escolar es distinto a países sudamericanos, por lo que podemos estimar que en esta parte del mundo, la edad relativa estaría basada en los meses de abril, mayo y junio.

Cuál es el desafío de ser el niño más chico del aula Lejos de ser una desventaja, entrar a la escuela con menos meses que el resto de los compañeros actúa como un motor de crecimiento. La ciencia indica que esta situación favorece una estimulación cognitiva más temprana para compensar la falta de madurez inicial.

Entre los beneficios detectados por los especialistas se encuentran:

Un desarrollo acelerado de la atención y la memoria de trabajo.

de trabajo. Mayor resiliencia escolar, al tener que adaptarse a exigencias académicas más altas desde temprano. image No es una regla de oro Es importante destacar que este dato, aunque llamativo, no es determinante para el resto de la vida. Los expertos aclaran que estas ventajas solo se mantienen en contextos educativos estables y con buen acompañamiento familiar. Con el paso de los años, estas diferencias suelen diluirse. Al final del día, la capacidad intelectual es el resultado de múltiples factores que se combinan a lo largo de toda la vida y no solo de una fecha en el calendario.