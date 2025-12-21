Rescate histórico: salvaron a 43 niños desaparecidos, algunos de solo 18 meses de vida

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) anunció este sábado un logro sin precedentes: el rescate de 43 niños en situación de peligro durante un intenso operativo de dos semanas que fue denominado como "Operation Northern Lights".
La misión, que se llevó a cabo del 1 al 12 de diciembre, involucró a más de 80 agentes de 25 agencias federales, estatales y locales. Según las autoridades, es considerada la operación de búsqueda de menores más exitosa jamás realizada en el norte de Florida.
De bebés a adolescentes: el alcance del rescate
Entre los menores recuperados hay casos que conmueven por su vulnerabilidad. Se logró rescatar a un bebé de un año originario de Florida que fue localizado en Luisiana, y a una adolescente de 13 años que llevaba ocho meses desaparecida.
El despliegue no se limitó a un solo territorio, sino que los agentes extendieron la búsqueda por Misisipi, Tennessee y Luisiana. Los rescatados, algunos de tan solo 18 meses de edad, recibieron atención médica, alimentos y apoyo psicológico inmediato tras ser hallados.
Como resultado de esta acción coordinada, las autoridades ya realizaron nueve arrestos, principalmente por interferencia en la custodia de menores. Sin embargo, los investigadores confirmaron que se están persiguiendo cargos adicionales relacionados con tráfico de personas y peligro infantil.
Recordemos que, desde que se expandió la autoridad de los Marshals en 2015 bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Trata, la agencia ha logrado recuperar a casi 4.000 niños en todo el país, manteniendo una tasa de éxito del 66%. Gracias a este último esfuerzo, 43 menores podrán pasar las fiestas a salvo en sus hogares.