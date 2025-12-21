21 de diciembre de 2025 - 12:00

El secreto de las toallas: para qué sirven las rayas que todos ignoramos al bañarnos

Las toallas tienen líneas sin felpas no solo por estética: sirven para que duren más y sequen tu piel mucho más rápido.

Para qué sirven las líneas en las toallas.

Por Cristian Reta

Seguramente viste miles de veces esas líneas o franjas de tela plana que interrumpen la felpa de tus toallas. Aunque muchos creen que las mismas son simples adornos, la realidad es que esconden un propósito técnico fundamental para el hogar.

Estas franjas, conocidas en la industria como cenefas o bordes "Dobby", actúan como un refuerzo estructural. Su función principal es evitar que el tejido se deshaga o se deforme con el uso intenso y los lavados frecuentes, prolongando la vida útil del producto.

Por qué las toallas tienen líneas sin felpas: el secreto para un secado más rápido

Más allá de la resistencia, estas rayas tienen un impacto directo en tu higiene diaria. Funcionan como pequeños canales que dirigen el agua hacia el interior de la tela, permitiendo que la humedad se distribuya mejor y el proceso de secado sea mucho más eficiente.

Además, los hilos de diferente grosor en estas zonas aumentan la superficie de contacto. Esto ayuda a capturar el agua con mayor rapidez comparado con una toalla totalmente lisa, mejorando notablemente su rendimiento tras la ducha.

¿Cara o cuerpo? El mito viral y la realidad

Recientemente, se viralizó la idea de que estas líneas sirven para separar qué parte de la toalla usar para la cara y cuál para el cuerpo. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto carece de respaldo técnico y no es una norma estándar de fabricación.

En realidad, para lo que sí sirven estas marcas es como una guía visual para el orden. Facilitan el doblado uniforme para que las toallas luzcan impecables y alineadas en los estantes, un truco esencial que utilizan en los hoteles de lujo y spas.

Por último, para mantenerlas siempre suaves y libres de bacterias, los expertos recomiendan lavarlas con agua caliente a 60°C y usar vinagre blanco en lugar de suavizantes comerciales, que pueden reducir su capacidad de absorción.

