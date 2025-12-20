Según la ciencia, esto puede pasarle a tu cuerpo si tomas suplementos diarios de vitamina D a largo plazo

La vitamina D cumple un rol central en el organismo humano, según la ciencia . Es fundamental para la absorción del calcio , el mantenimiento de huesos fuertes , la función muscular y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico . Debido a la baja exposición solar, cambios en los hábitos de vida y deficiencias dietarias, millones de personas recurren a este suplemento.

La pregunta que surge con frecuencia es si tomar vitamina D a largo plazo es seguro . De acuerdo con especialistas citados en publicaciones médicas internacionales, como la dietista Morgan Pearson , el consumo prolongado de vitamina D es generalmente seguro cuando se realiza dentro de las dosis recomendadas y bajo supervisión profesional.

“La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio y a mantener huesos sanos”, explican los expertos, quienes coinciden en que mantener niveles adecuados puede reducir el riesgo de fracturas , favorecer la fuerza muscular y colaborar con una respuesta inmune equilibrada. Además, niveles bajos de vitamina D han sido asociados a mayor riesgo de osteoporosis, debilidad muscular y caídas, especialmente en adultos mayores.

Las recomendaciones médicas varían según la edad, la exposición al sol y las condiciones de salud de cada persona :

Los especialistas aclaran que la vitamina D es una vitamina liposoluble , lo que significa que se almacena en el cuerpo . Por ese motivo, el consumo excesivo durante largos períodos puede generar acumulación y provocar efectos adversos.

Riesgos del consumo excesivo

Aunque la toxicidad por vitamina D es poco frecuente, sí puede ocurrir cuando se ingieren dosis muy elevadas sin control médico. El principal riesgo es la hipercalcemia, una condición caracterizada por niveles elevados de calcio en sangre.

image

Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, debilidad, confusión, deshidratación y, en casos más severos, daño renal y formación de cálculos. Los médicos advierten que estos cuadros no se producen por la alimentación o el sol, sino por el uso indiscriminado de suplementos en dosis altas durante meses o años.

“Los efectos adversos suelen aparecer cuando las personas consumen megadosis de vitamina D sin seguimiento profesional”, señalan los expertos en nutrición clínica.

image

¿Quiénes deberían controlarse?

Los especialistas recomiendan especial precaución en:

Personas con enfermedad renal

Pacientes con trastornos del metabolismo del calcio

Quienes consumen dosis altas de suplementos de forma continua

de forma continua Personas que toman otros medicamentos que afectan el calcio

En estos casos, se sugiere realizar análisis de sangre periódicos para monitorear los niveles de vitamina D y calcio, y ajustar la dosis según necesidad.