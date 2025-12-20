20 de diciembre de 2025 - 11:05

Según la ciencia, esto puede pasarle a tu cuerpo si tomas suplementos diarios de vitamina D a largo plazo

La vitamina D es uno de los suplementos más consumidos en el mundo por su impacto en la salud ósea y el sistema inmunológico. Sin embargo, su uso prolongado genera dudas sobre posibles efectos adversos, toxicidad y límites seguros.

Vitamina D: beneficios reales y riesgos del consumo prolongado

Vitamina D: beneficios reales y riesgos del consumo prolongado

Foto:

Por Cristian Reta

La vitamina D cumple un rol central en el organismo humano, según la ciencia. Es fundamental para la absorción del calcio, el mantenimiento de huesos fuertes, la función muscular y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Debido a la baja exposición solar, cambios en los hábitos de vida y deficiencias dietarias, millones de personas recurren a este suplemento.

Leé además

Este pan es el indicado para no arruinar las dietas y cuidar el organismo.

Pan de arroz sin harina: muy emponjoso, hecho en licuadora y en 30 minutos

Por Alejo Zanabria
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado

La pregunta que surge con frecuencia es si tomar vitamina D a largo plazo es seguro. De acuerdo con especialistas citados en publicaciones médicas internacionales, como la dietista Morgan Pearson, el consumo prolongado de vitamina D es generalmente seguro cuando se realiza dentro de las dosis recomendadas y bajo supervisión profesional.

“La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio y a mantener huesos sanos”, explican los expertos, quienes coinciden en que mantener niveles adecuados puede reducir el riesgo de fracturas, favorecer la fuerza muscular y colaborar con una respuesta inmune equilibrada. Además, niveles bajos de vitamina D han sido asociados a mayor riesgo de osteoporosis, debilidad muscular y caídas, especialmente en adultos mayores.

  • 600 UI diarias para adultos hasta los 70 años
  • 800 UI diarias para mayores de 70 años
  • En algunos casos, los profesionales indican entre 1.000 y 2.000 UI diarias para personas con déficit comprobado
  • 4.000 UI diarias es considerado el límite superior seguro para la mayoría de los adultos

Los especialistas aclaran que la vitamina D es una vitamina liposoluble, lo que significa que se almacena en el cuerpo. Por ese motivo, el consumo excesivo durante largos períodos puede generar acumulación y provocar efectos adversos.

Riesgos del consumo excesivo

Aunque la toxicidad por vitamina D es poco frecuente, sí puede ocurrir cuando se ingieren dosis muy elevadas sin control médico. El principal riesgo es la hipercalcemia, una condición caracterizada por niveles elevados de calcio en sangre.

image

Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, debilidad, confusión, deshidratación y, en casos más severos, daño renal y formación de cálculos. Los médicos advierten que estos cuadros no se producen por la alimentación o el sol, sino por el uso indiscriminado de suplementos en dosis altas durante meses o años.

“Los efectos adversos suelen aparecer cuando las personas consumen megadosis de vitamina D sin seguimiento profesional”, señalan los expertos en nutrición clínica.

image

¿Quiénes deberían controlarse?

Los especialistas recomiendan especial precaución en:

  • Personas con enfermedad renal
  • Pacientes con trastornos del metabolismo del calcio
  • Quienes consumen dosis altas de suplementos de forma continua
  • Personas que toman otros medicamentos que afectan el calcio

En estos casos, se sugiere realizar análisis de sangre periódicos para monitorear los niveles de vitamina D y calcio, y ajustar la dosis según necesidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué dice la psicología sobre anotar las listas a mano.

Según la psicología, las personas que escriben la lista del supermercado a mano poseen 7 rasgos distintivos

Por Cristian Reta
Salud creó la Comisión Nacional de Bioética y será la única autoridad en la materia

El gobierno desarticuló organismos y creó la Comisión Nacional de Bioética en Salud

Por Redacción Sociedad
La psicología, ciencia, conducta y comunicación explican qué revelan los brazos cruzados.

Según la psicología, las personas que están mucho con los brazos cruzados revelan este rasgo oculto

Por Ignacio Alvarado
Gesto cotidiano analizado por la psicología, la ciencia, los hábitos y la conducta humanas.

Según la psicología, quienes acomodan los cubiertos antes de comer tienen este rasgo común

Por Ignacio Alvarado