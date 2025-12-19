19 de diciembre de 2025 - 10:27

Cuál es el fruto seco que tiene más vitamina C que una naranja: evita enfermedades y mejora la piel

A pesar de ofrecer varios beneficios que lo convierten en una opción vital para cuidar de la salud también sirve como tratamiento de belleza.

Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Los frutos secos se han convertido en alimentos que son vistos como meriendas, pero la realidad es que expertos en el área de la salud recomiendan su consumo debido a que aportan numerosos nutrientes que impactan positivamente a todo el organismo.

Leé además

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Por Alejo Zanabria
Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado

Además de que son aliados de la salud, también lo son de la belleza porque aporta al cuidado de la piel, por lo que una u otra razón, debes apostar por ellos.

Frutos secos
Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

De acuerdo con una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, estos alimentos retrasan el deterioro cognitivo. La Clínica Universidad de Navarra informó que los frutos secos son ricos en minerales (calcio, fósforo, magnesio y potasio), además de que contienen oligoelementos, como el selenio o el zinc.

Cuál es el fruto seco que es rico en vitamina C

Las almendras, avellanas y semillas de girasol son parte de los frutos secos. Sin embargo, hay uno que sobresale por sus nutrientes: la nuez de la India.

Este fruto seco es rico en vitamina C, superando a la naranja que, dentro de los cítricos, es conocida porque tiene altos niveles de esta vitamina. Por ende, este alimento es ideal para hacerle frente a padecimientos respiratorios, como la gripe o los resfríos.

Frutos secos
Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Este fruto seco es una excelente opción si se desea cuidar la piel y no contraer enfermedades.

Entre los beneficios de consumir la nuez de la India se encuentran:

  • Fortalece el sistema óseo porque es rica en magnesio.
  • Mejora el sistema nervioso porque contiene aminoácido triptofano.
  • Cuida la salud cardiovascular porque su aportación de colesterina es casi nula.

Por otro lado, la nuez de la India también ayuda a cuidar la piel porque tiene la capacidad de apoyar en la producción natural de colágeno en el cuerpo.

Esto se debe a que este fruto seco es rico en nutrientes como el cobre, zinc y aminoácidos que ayudan en la síntesis y mantenimiento de esta proteína. Además, influye para que el cutis se mantenga sano. También provoca que el cabello crezca sano, fuerte y con brillo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con miedo al rechazo

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con miedo al rechazo

Por Andrés Aguilera
un electrodomestico enfria mejor que el aire acondicionado y gasta menos energia

Un electrodoméstico enfría mejor que el aire acondicionado y gasta menos energía

Por Andrés Aguilera
como detectar camaras ocultas en hoteles, b&b y airbnb

Cómo detectar cámaras ocultas en hoteles, B&B y Airbnb

Por Andrés Aguilera
chau a la sombrilla de playa: el producto que es tendencia en 2026 y hasta carga la bateria del celular

Chau a la sombrilla de playa: el producto que es tendencia en 2026 y hasta carga la batería del celular

Por Andrés Aguilera