La ciencia explica por qué ser zurdo podría ser una ventaja evolutiva

Investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara descubrieron que las personas zurdas tienen una mayor orientación hipercompetitiva y menos miedo al fracaso.

Aunque representan apenas el 10% de la población mundial, los zurdos poseen un rasgo psicológico que los diferencia notablemente de los diestros, según la ciencia: una mayor inclinación hacia la competitividad. Un reciente estudio publicado en la revista Scientific Reports sugiere que esta ventaja mental es la razón principal por la que la zurdera ha persistido a lo largo de la evolución humana.

Para llegar a estas conclusiones, especialistas del Departamento de Psicología de la Universidad de Chieti-Pescara analizaron a más de mil participantes mediante cuestionarios detallados sobre lateralidad y rasgos de personalidad. A través del cálculo del cociente de lateralidad, un índice que mide el dominio de un lado del cuerpo sobre el otro, el equipo seleccionó grupos específicos de personas marcadamente zurdas y diestras para evaluar sus niveles de ansiedad y motivación.

image El origen mental de la ventaja competitiva Los resultados del análisis mostraron que los zurdos obtienen puntuaciones significativamente superiores en lo que los expertos denominan orientación hipercompetitiva. A diferencia de los diestros, quienes suelen evitar situaciones de competencia cuando experimentan ansiedad, las personas que utilizan predominantemente la mano izquierda muestran una mayor resistencia psicológica ante estos escenarios de estrés y son menos propensas a abandonar el desafío.

Lo más llamativo del estudio es que esta ventaja no parece residir en una capacidad física superior o una coordinación motriz excepcional en tareas cotidianas. En pruebas de destreza manual, como colocar clavijas en un tablero a máxima velocidad, no se observó que los zurdos fueran más rápidos que los diestros; de hecho, en algunos casos ocurrió lo contrario. Esto indica que el impulso para competir y ganar nace de una estructura mental y emocional específica, y no necesariamente de una mayor habilidad física innata.

image La estrategia de supervivencia detrás de la mano izquierda Este patrón de comportamiento responde a un mecanismo biológico y social conocido como Estrategia Evolutivamente Estable. Según esta teoría, la predominancia de los diestros en la población general favorece la cooperación y el trabajo en grandes grupos, algo que ha sido fundamental para el desarrollo de la cohesión social humana. Sin embargo, la zurdera se mantiene en niveles bajos pero estables porque ofrece una ventaja decisiva en enfrentamientos individuales o situaciones de conflicto uno contra uno.

Al ser una minoría, los individuos zurdos se vuelven menos predecibles en interacciones competitivas, lo que refuerza su capacidad de éxito en entornos donde la cooperación no es la prioridad. Los hallazgos confirman que mientras la mayoría diestra tiende a buscar el consenso o evitar el riesgo del enfrentamiento directo, el cerebro de las personas zurdas está más condicionado para afrontar y buscar activamente el desafío individual. image Esta persistencia a través de los siglos demuestra que la diversidad en la lateralidad no es un error de la naturaleza, sino una herramienta de equilibrio poblacional. La combinación entre una mayoría orientada a la cooperación y una minoría altamente competitiva permite que las sociedades mantengan una dinámica funcional. Esto asegura que siempre existan individuos con la estructura psicológica necesaria para resistir en situaciones donde la competencia es inevitable para la supervivencia.