Proyecciones del dólar 2026: estiman que el techo de la banda cambiaria podría acercarse a los $2.000

Luego del ajuste de las bandas de flotación informadas por el Ministerio de Economía, que pasará a moverse en función de la inflación, ya se anticipa un techo del dólar oficial.

El mercado financiero ya empieza a poner números concretos al nuevo esquema cambiario que entrará en vigencia en 2026. Con el cambio en la forma de ajustar las bandas de flotación, que pasarán a moverse en función de la inflación y no como un ritmo fijo, las proyecciones anticipan que el techo de dólar oficial podría ubicarse cerca de los $2.000 hacia fines del próximo año.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora GMA Capital, la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será el factor clave para definir hasta dónde puede llegar la banda superior del tipo de cambio oficial bajo el nuevo régimen.

Según supo Noticias Argentinas, el análisis plantea tres escenarios posibles para el cierre del próximo año, basados en datos del BCRA y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Los tres escenarios para el dólar oficial en 2026 El informe detalla la evolución de la banda superior del dólar oficial de acuerdo al nivel de nominalidad que alcance la economía:

Escenario Base (Inflación ≈ 24%): Es el sendero más probable. La banda superior arrancaría enero en $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre de 2026 en torno a los $1.915.

Escenario Pesimista (Inflación ≈ 30%): En caso de una desinflación más lenta, el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor, rozando los $2.000 hacia el cierre del ejercicio.

Escenario Optimista (Inflación ≈ 19%): Bajo una caída drástica de los precios, el dólar oficial encontraría un techo más bajo, terminando el año en aproximadamente $1.843. Comparación con el esquema anterior La consultora destaca la brecha que se generará respecto al esquema previo de ajustes del 1% mensual. Para finales de 2026, la diferencia entre la "banda antigua" ($1.720) y la nueva banda en el escenario base ($1.915) sería de $195.