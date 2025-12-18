Proyecciones 2026: el mercado prevé un dólar cercano a los $1.970 siguiendo el ritmo de la inflación

En un contexto de constante monitoreo sobre las variables macroeconómicas, la mirada de los inversores ya se posa sobre el 2026. Según un análisis técnico elaborado por la economista Elena Alonso (@elena.financiera), detallado a Los Andes los precios de mercado permiten trazar un sendero para el tipo de cambio basado en la inflación implícita. De cumplirse estas expectativas, el dólar cerraría el año 2026 en torno a los $1.970.

El informe aclara que no se trata de un pronóstico subjetivo ni de un escenario de crisis, sino de una lectura directa de lo que se conoce como Inflación Break Even (BE). Este indicador surge de la comparación entre los rendimientos de los bonos que ajustan por inflación (CER) y los bonos a tasa fija. La diferencia entre ambos revela la inflación que el mercado ya está "pagando" y descontando hoy.

Bajo el supuesto de que el tipo de cambio acompañe estrictamente la inflación que descuenta el mercado, el dólar iniciaría enero de 2026 con una base de $1.564. A partir de allí, iniciaría un camino de "crawling" o ajuste gradual acorde a la evolución de los precios internos.

La conclusión del análisis arroja que el mercado está poniendo en precio una inflación anual de entre el 26% y el 28% para todo 2026. Esto implica un mensaje central para la macroeconomía: los inversores no vislumbran una desinflación abrupta hacia niveles cercanos a cero, sino más bien una estabilización en un escalón del 2% al 2,2% mensual.

En este escenario, el dólar y la inflación se retroalimentarían en un equilibrio que, si bien se percibe estable y sin saltos discretos (devaluaciones bruscas), se ubica en niveles nominales más altos de lo que se proyectaba meses atrás.

Estrategias de inversión: ganarle al "benchmark"

Para Alonso, este sendero de $1.970 funciona como un benchmark o punto de referencia. "A partir de aquí, todo rendimiento por encima de este ajuste implícito ya es ganancia real", explica la especialista.

En este marco, la tasa de interés recupera protagonismo como herramienta para superar la evolución del dólar esperado. El análisis sugiere que, para perfiles dolarizados, mantener liquidez o "dólares bajo el colchón" carece de sentido financiero si no se van a utilizar en el corto plazo.

Entre las estrategias recomendadas para este escenario aparecen los activos que ajustan por inflación, instrumentos vinculados al tipo de cambio y carteras balanceadas con cobertura real. "La lógica actual es invertir en instrumentos que generen más dólares, ya sea vía tasas u opciones específicas según el perfil de riesgo", concluye la economista.

La pregunta que queda planteada para los ahorristas no es solo cuánto valdrá la divisa, sino qué activos tienen la capacidad de superar un escenario que, a día de hoy, el mercado ya da por sentado.