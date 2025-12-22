Alerta por tormentas con granizo afecta hoy a gran parte del territorio: los detalles

El pronóstico del tiempo vuelve a advertir por precipitaciones en Mendoza. Las zonas afectadas.

Tal como pasó el domingo, continúa la inestabilidad en el tiempo con probabilidad de tormentas en Mendoza y una alerta amarilla vigente.

El pronóstico para este lunes 22 de diciembre indica: "Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de temperatura". Tras una mínima de 19°C, la máxima apenas será de 26°C, mucho más agradable que en días anteriores.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en horas de la tarde. Rige para las zonas de:

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

General Alvear

Zona baja de San Rafael "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual", advierte el SMN para hoy.