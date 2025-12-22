Alerta por tormentas con granizo afecta hoy a gran parte del territorio: los detalles

Tal como pasó el domingo, continúa la inestabilidad en el tiempo con probabilidad de tormentas en Mendoza y una alerta amarilla vigente.
El pronóstico del tiempo vuelve a advertir por precipitaciones en Mendoza. Las zonas afectadas.
Tal como pasó el domingo, continúa la inestabilidad en el tiempo con probabilidad de tormentas en Mendoza y una alerta amarilla vigente.
El pronóstico para este lunes 22 de diciembre indica: "Nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de temperatura". Tras una mínima de 19°C, la máxima apenas será de 26°C, mucho más agradable que en días anteriores.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en horas de la tarde. Rige para las zonas de:
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual", advierte el SMN para hoy.
Para el martes se espera: "Caluroso con poca nubosidad, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima rondará los 20°C, mientras que la máxima llegará a los 35°C.