Arranque de fuego para Argentina en la United Cup 2026 de tenis: España y Estados Unidos, los desafíos

El equipo argentino debutará ante España en Perth y luego enfrentará al poderoso Estados Unidos en el torneo mixto que abre la temporada de tenis.

El equipo de tenis mixto argentino jugará la fase de grupos ante España y Estados Unidos.

Compartir







La temporada 2026 del tenis mundial comenzará con un desafío para Argentina en la United Cup, el certamen por equipos mixtos que se disputa en Australia y reúne a algunas de las principales potencias del circuito. El conjunto albiceleste integrará el Grupo A y tendrá un debut exigente frente a España, antes de medirse con Estados Unidos, bicampeón del torneo.

El estreno argentino está programado para el jueves 1 de enero a las 23.00 (hora argentina) en la ciudad de Perth, una de las sedes del campeonato. El primer punto de la serie masculina tendrá como protagonista a Sebastián Báez, actual número 45 del ranking ATP y líder del equipo, quien se enfrentará al español Jaume Munar (33°). Será un cruce de alto nivel ante un rival que viene de firmar el mejor año de su carrera y que llega con confianza tras consolidarse en el circuito.

Sebastian baez hoy.jpg El jugador de tenis argentino Sebastián Báez será referente en Australia. Internet Lo mejor de Argentina En el cuadro femenino, Solana Sierra asumirá el rol principal para Argentina. La marplatense, ubicada en el puesto 66 del ranking WTA, tendrá un duelo exigente frente a Jessica Bouzas Maneiro (41°). Sierra llega respaldada por una temporada 2025 muy positiva, en la que conquistó cuatro títulos y logró una actuación destacada en Wimbledon, resultados que la posicionaron como una de las jugadoras argentinas de mayor proyección.

Como es habitual en la United Cup, la serie se definirá con el dobles mixto, una modalidad distintiva del torneo que suele ser decisiva en cruces parejos. Aunque las formaciones aún no fueron confirmadas, ese punto final puede inclinar la balanza en un grupo donde cada partido tiene un peso clave.

El panorama se complejiza aún más para Argentina con el segundo compromiso de la fase inicial. El sábado 3 de enero desde las 6.00, el equipo albiceleste enfrentará a Estados Unidos, uno de los grandes candidatos al título y campeón de las ediciones 2023 y 2025. En ese cruce, Báez deberá medirse con Taylor Fritz, actual número 6 del mundo, mientras que Sierra tendrá una prueba de máxima exigencia ante Coco Gauff, tercera del ranking WTA y una de las grandes figuras del tenis femenino.

La delegación argentina se completa con Marco Trungelliti, Guido Andreozzi, Lourdes Carlé y Nicole Fossa Huergo, quienes aportan variantes y profundidad a un plantel renovado. El objetivo es claro: superar por primera vez la fase de grupos, una barrera que hasta ahora le fue esquiva a Argentina en un torneo que crece en dificultad y jerarquía año tras año. Con rivales de primer nivel, una combinación de juventud y experiencia y el desafío de adaptarse rápidamente a las condiciones australianas, la United Cup aparece como una prueba ideal para medir el potencial del equipo argentino y marcar el pulso competitivo en el inicio del calendario 2026.