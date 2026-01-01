Escándalo en Año Nuevo: acusan a un exjugador de Boca por morder la nariz de un vecino en una violenta pelea

Los festejos por la llegada del 2026 terminaron envueltos en polémica para Eros Mancuso , exjugador de Boca Juniors y actual futbolista del Fortaleza , quien fue acusado de protagonizar una violenta pelea durante una celebración del Año Nuevo en Brasil.

El episodio habría ocurrido mientras el defensor celebraba junto a familiares, amigos y compañeros de equipo, entre ellos Tomás Pochettino y José Herrera. Según informaron medios brasileños, la fiesta se extendió hasta alrededor de las 5 de la mañana , lo que generó el enojo de un vecino que se acercó a reclamar porque su hija no podía dormir.

Ante la falta de disposición de la Policía brasileña, la discusión fue subiendo de tono y derivó en una pelea. En ese contexto, Mancuso fue señalado como el principal involucrado y acusado de haberle mordido la nariz al hombre durante el altercado.

Tras la viralización del hecho, el futbolista realizó un descargo público en sus redes sociales, donde negó la acusación y dio su versión de lo ocurrido.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente. Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, explicó.

Mancuso agregó que, pese a haber intentado ignorar la situación, el hombre regresó acompañado, ingresó a su domicilio, daño una puerta y amenazó a los presentes. Según relató, al intentar desalojarlo, el individuo recurrió a la agresión física contra uno de sus invitados, lo que motivó el llamado a la policía.

Finalmente, el jugador aseguró que tanto él como su entorno se encuentran en buen estado y adelantó que presentará una denuncia. “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos. Hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”, concluyó.

El episodio continúa bajo investigación y se aguarda conocer el avance de la denuncia anunciada por el futbolista.