1 de enero de 2026 - 20:12

Escándalo en Año Nuevo: acusan a un exjugador de Boca por morder la nariz de un vecino en una violenta pelea

El futbolista, actualmente en Fortaleza de Brasil, fue protagonista de una fuerte polémica. El origen del problema habría ocurrido por una fiesta que se extendió hasta las 5 de la mañana.

El vecino brasileño de Eros Mancuso denunció agresión.

El vecino brasileño de Eros Mancuso denunció agresión.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los festejos por la llegada del 2026 terminaron envueltos en polémica para Eros Mancuso, exjugador de Boca Juniors y actual futbolista del Fortaleza, quien fue acusado de protagonizar una violenta pelea durante una celebración del Año Nuevo en Brasil.

Leé además

Valentino Simoni es el actual goleador de la reserva del Xeneize.

Una joven promesa de Boca es el segundo refuerzo de Gimnasia de Mendoza

Por Redacción Deportes
Fútbol argentino en 2026.

Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

Por Cristian Reta

El episodio habría ocurrido mientras el defensor celebraba junto a familiares, amigos y compañeros de equipo, entre ellos Tomás Pochettino y José Herrera. Según informaron medios brasileños, la fiesta se extendió hasta alrededor de las 5 de la mañana, lo que generó el enojo de un vecino que se acercó a reclamar porque su hija no podía dormir.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 20.04.47

Ante la falta de disposición de la Policía brasileña, la discusión fue subiendo de tono y derivó en una pelea. En ese contexto, Mancuso fue señalado como el principal involucrado y acusado de haberle mordido la nariz al hombre durante el altercado.

Descargo de Eros Mancuso

Tras la viralización del hecho, el futbolista realizó un descargo público en sus redes sociales, donde negó la acusación y dio su versión de lo ocurrido.

Eros Mancuso
Eros Mancuso, exjugador de Boca Juniors y actual futbolista del Fortaleza.

Eros Mancuso, exjugador de Boca Juniors y actual futbolista del Fortaleza.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente. Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, explicó.

Mancuso agregó que, pese a haber intentado ignorar la situación, el hombre regresó acompañado, ingresó a su domicilio, daño una puerta y amenazó a los presentes. Según relató, al intentar desalojarlo, el individuo recurrió a la agresión física contra uno de sus invitados, lo que motivó el llamado a la policía.

Descargo de Eros Mancuso en redes sociales.
Descargo de Eros Mancuso en redes sociales.

Descargo de Eros Mancuso en redes sociales.

Finalmente, el jugador aseguró que tanto él como su entorno se encuentran en buen estado y adelantó que presentará una denuncia. “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos. Hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”, concluyó.

El episodio continúa bajo investigación y se aguarda conocer el avance de la denuncia anunciada por el futbolista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desde 2018, los superclásicos de verano no volvieron a disputarse. Hoy son una reliquia del fútbol argentino. 

Cuando enero era emocionante: la historia del superclásico de verano que ya no existe

Boca sumará cuatro juveniles a la pretemporada.

Boca Predio: las 4 joyas que suben a Primera y el ranking mundial que ilusiona a todo el Xeneize

Por Nicolás Salas
Las mejores camisetas de fútbol del año.

Moda y fútbol: las 10 camisetas más espectaculares de 2025 y el diseño argentino que se metió en el top

Por Redacción Deportes
La broma del retiro de Cavani llegó hasta los medios internacionales.

¿Edinson Cavani se retira en Boca? Una broma del día de los inocentes que llegó muy lejos

Por Redacción Deportes