Racing podría sorprender con un refuerzo de Selección

El mercado de pases empieza a moverse con fuerza: Valentín Carboni, vinculado al Inter y cedido al Genoa, está muy cerca de convertirse en refuerzo de Racing.

Con el posible refuerzo de Carboni, Racing busca fortalecer su ofensiva para la temporada 2026.

En silencio, mientras muchos creían que el mercado de pases de Racing comenzaba de manera tranquila, Diego Milito podría dar el gran golpe. Según los últimos reportes, el club de Avellaneda mantiene negociaciones avanzadas con el Inter de Italia y el Genoa para conseguir la incorporación de Valentín Carboni mediante un préstamo, sin opción de compra.

Racing Club Diego Milito podría dar el gran golpe y mantiene negociaciones avanzadas con el Inter de Italia y el Genoa por Carboni. Gentileza Un refuerzo de Selección Carboni, de 20 años, es un jugador polifuncional en el ataque y cuenta con experiencia en el fútbol europeo, aunque actualmente está perdiendo protagonismo en el Genoa, donde disputó 15 partidos y anotó un gol en la Copa Italia. Según Fabrizio Romano, reconocido periodista internacional especializado en transferencias, el joven ya habría dado su sí para sumarse a Racing, y los clubes estarían cerca de cerrar el acuerdo.

Regresar a la Argentina le permitiría al mediapunta recuperar ritmo y continuidad, elementos clave después de un período irregular en Europa. Además, sería un refuerzo estratégico para la Academia: no solo aporta talento y proyección, sino también experiencia internacional y reconocimiento a nivel Selección Argentina. Carboni fue parte del plantel que ganó la Copa América 2024, y durante su participación recibió elogios tanto de Lionel Scaloni como de Lionel Messi.

Racing Club Carboni fue parte del plantel que ganó la Copa América 2024. Gentileza Talento y jerarquía Su carrera en Europa también incluyó un paso por el Olympique de Marsella, donde sufrió una lesión de ligamentos cruzados en 2024 que lo mantuvo alejado de las canchas. A pesar de ello, su talento y jerarquía ofensiva lo posicionan como uno de los jugadores jóvenes más codiciados del fútbol argentino.