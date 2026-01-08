Chau Godoy Cruz: se definió el futuro de Santino Andino y de Franco Petroli

Godoy Cruz comenzó a ejecutar su proceso de reestructuración tras perder la categoría y confirmó el destino de dos futbolistas centrales del último ciclo deportivo. Santino Andino , una de las principales promesas del club, y Franco Petroli , arquero titular durante varias temporadas, no continuarán en el Tomba y ya tienen definidos sus próximos pasos en el fútbol argentino.

Las salidas se enmarcan en un escenario de reorganización deportiva y financiera, con el objetivo de afrontar la Primera Nacional con un plantel renovado y ajustado a la nueva realidad institucional.

El futuro de Santino Andino, delantero de 20 años surgido de las divisiones inferiores del club, quedó finalmente definido tras semanas de negociaciones. El atacante continuará su carrera en River Plate , que avanzó con una propuesta económica considerada satisfactoria por la dirigencia mendocina.

Andino fue uno de los jugadores más destacados del último tiempo en Godoy Cruz , tanto por su proyección como por su rendimiento en Primera División y en selecciones juveniles. Su transferencia representa una operación estratégica para el club, que conservará un porcentaje de una futura venta, apostando al crecimiento del futbolista en el mediano plazo.

Desde el entorno del club entienden que la salida del delantero responde tanto a una oportunidad deportiva para el jugador como a la necesidad de generar recursos en un contexto complejo. José Mansur, confirmó en una entrevista con TyC Sports que Andino "tiene el deseo de jugar en River".

Recordemos que, de concretarse finalmente, el Tomba recibirá un pago de 2 millones de dólares, más otros 2 millones de dólares en bonos. Por otro lado, el elenco mendocino conservará el 30% de una futura transferencia.

Franco Petroli tendrá un nuevo desafío en Lanús

En paralelo, también se confirmó la salida de Franco Petroli, arquero de 27 años que fue titular indiscutido en las últimas temporadas. El guardameta continuará su carrera en Lanús, donde buscará consolidarse en un equipo con participación internacional y objetivos competitivos altos.

Godoy Cruz presentó a Franco Petroli. Godoy Cruz presentó a Franco Petroli.

Petroli disputó más de 80 partidos oficiales con la camiseta de Godoy Cruz y fue una de las figuras del equipo incluso en campañas adversas. Su salida se dará bajo la modalidad de préstamo, con opción de compra, y permitirá al Tomba liberar cupo y masa salarial de cara al nuevo torneo.

Con esta decisión, el club deberá reorganizar el arco para la Primera Nacional, apostando a variantes internas y eventuales refuerzos.

Impacto deportivo y reconfiguración del Tomba

Las salidas de Andino y Petroli marcan el cierre de una etapa en Godoy Cruz. Por un lado, se desprende de uno de sus proyectos más prometedores; por el otro, de un referente del plantel profesional. Ambas decisiones reflejan una estrategia clara: reordenar el club desde lo deportivo y lo económico para volver a ser competitivo.

La dirigencia apunta ahora a conformar un plantel equilibrado, con jugadores de experiencia en la categoría y jóvenes con proyección, en un torneo exigente donde el objetivo será pelear por el ascenso.