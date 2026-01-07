Godoy Cruz presentó dos refuerzos claves para volver a Primera

Godoy Cruz presentó este miércoles a sus dos nuevos refuerzos , Francisco Gerometta y Camilo Alessandria, en una conferencia de prensa realizada en la sede del club. Ambos jugadores coincidieron en que el principal objetivo es claro: volver a la Primera División y devolver al equipo a su mejor nivel tras el reciente descenso.

El lateral derecho Francisco Gerometta, que llega desde Unión, se mostró entusiasmado con la llegada al Tomba y destacó la infraestructura del club: “Me encontré con una infraestructura hermosa y con un predio de elite para lo que es el fútbol argentino. Quiero jugar, quiero mostrarme. Me tocó no ser parte este último tiempo en Unión y quiero volver a sentirme importante. Por eso estoy acá”.

Gerometta aseguró que viene a competir y a sumar al plantel, aunque reconoció que la decisión de jugar dependerá del técnico: “Vengo a sumar. Uno viene a competir y obviamente quiere jugar. Después será decisión del técnico. En mí está entregarme al máximo y estar a disposición. Si es por mí quiero jugar todos los partidos, pero hay un gran plantel y competencia. Es la forma de elevar la vara, tener un plantel bueno como el que hay”.

El defensor resaltó la presión que supone la situación del club, pero consideró que es necesaria para afrontar el desafío: “Hay un grupo que está golpeado. Sintieron el golpe y los chicos esperan que esto sirva para reaccionar. Con respecto a nosotros, tenemos que adaptarnos rápido y subirnos a ese barco. El objetivo es volver a Primera”. Además, explicó las diferencias que encuentra en la Primera Nacional: “No he jugado nunca en la Primera Nacional. He jugado partido de Copa Argentina contra rivales de la categoría. Lo que veo de la Primera Nacional es que es una categoría muy amplia con equipos de todo el país. Es más friccionada. Son partidos que se desarman más rápido. La diferencia puede venir por ahí: las distancias y lo friccionado de los partidos”.

Por su parte, Camilo Alessandria, defensor central que llega desde Sportivo Belgrano, destacó la grandeza del club y la importancia de devolverlo al lugar que merece: “Es un club muy grande. Desde el primer día que llegué lo viví. El club no está donde tiene que estar y nosotros estamos para tratar de volver a poner al Tomba donde se merece”.

Godoy Cruz Godoy Cruz ya celebra la llegada de su segundo refuerzo: Francisco Gerometta. Gentileza

Alessandria reconoció que la Primera Nacional es un desafío superior al Federal A, donde se formó y disputó varios torneos: “La Primera Nacional se asemeja al Federal A. Por ahí en esta categoría se juega un poco más. En la Primera Nacional, al ser una categoría superior, los jugadores están más preparados. Esos pequeños detalles son los que cambian la categoría”.

Charlas y nuevo refuerzo

Sobre su adaptación al grupo y al club, Alessandria explicó que ya había conversado con el entrenador antes de llegar y que recibió instrucciones claras: “Tuve charlas con el entrenador antes de venir. Me dijo lo que quería, yo le dije lo que buscaba y llegamos a un acuerdo. Por eso estoy acá. Con respecto al grupo, se los ve un poco golpeado pero yo los veo con sed de revancha. Los veo con ganas de sacar esto adelante”.

Finalmente, ambos coincidieron en la importancia de contar con el apoyo de los hinchas. Alessandría pidió que acompañen al equipo durante la temporada: “Al hincha pedirle que nos acompañen, que va a ser un gran año. Vamos a hacer todo lo posible para volver. Vamos a dar todo por esta camiseta”. Gerometta cerró con un mensaje sobre la competencia y la presión que los espera: “Es difícil prometerle un ascenso al hincha. Es un torneo largo y hasta injusto. Pero les decimos que el grupo entero se va a brindar al máximo. La presión es buena y necesaria en estas situaciones. Nos estamos preparando para este desafío”.