7 de enero de 2026 - 09:10

Fuerte choque en el carril Rodríguez Peña: un herido, un conductor ebrio y tránsito complicado

Un hombre de 32 años resultó lesionado. Mientras que el conductor de uno de los vehículos involucrados, una Jeep, manejaba con 1,71 g/l.

Accidente vial en Godoy Cruz: un conductor resultó lesionado &nbsp;

Accidente vial en Godoy Cruz: un conductor resultó lesionado

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 32 años resultó lesionado tras un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en el departamento de Godoy Cruz.

Leé además

Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen.

Orden de captura nacional para el colectivero prófugo: creen que fue el que disparó y mató a Cynthia Landi

Por Oscar Guillén
Intentó hacer el cuento del tío, pero la pareja de jubilados le devolvió la estafa y terminó detenido.

La jugada de unos jubilados para atrapar a un estafador que intentó sacarles 40 mil dólares

Por Redacción Policiales

El siniestro se registró alrededor de las 5.30, en la intersección de calles Rodríguez Peña e Independencia. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la colisión, lo que motivó la intervención del personal policial.

Según las primeras actuaciones, un automóvil Renault 19, que circulaba por calle Rodríguez Peña en sentido Oeste–Este, colisionó por causas que se investigan con una camioneta Jeep que transitaba por calle Independencia en sentido Norte–Sur.

En la camioneta Jeep se desplazaban M. A. P. (34), conductor, y S. P. B. (37), como acompañante. En tanto, el Renault 19 era conducido por M. A. S. (32), quien fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos varios.

Personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcohol a ambos conductores, arrojando resultado 0,00 g/l para el conductor del Renault 19 y 1,71 g/l para el conductor de la camioneta Jeep.

En el hecho interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal.

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal

Por Redacción Policiales
hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sono la alarma y lo detuvieron adentro

Hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sonó la alarma y lo detuvieron adentro

Por Redacción Policiales
Un preso murió en un incendio en una cárcel de Córdoba.

Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba: ya son tres en un mes por incendios

Por Redacción Policiales
El mal momento de Nicolás Wiñazki: le robaron dinero y objetos de valor.

Le robaron a Nicolás Wiñazki en una casa en obra: ofreció su auto, pero no un objeto "importante"

Por Redacción Policiales