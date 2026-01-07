Fuerte choque en el carril Rodríguez Peña: un herido, un conductor ebrio y tránsito complicado

Un hombre de 32 años resultó lesionado. Mientras que el conductor de uno de los vehículos involucrados, una Jeep, manejaba con 1,71 g/l.

Un hombre de 32 años resultó lesionado tras un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en el departamento de Godoy Cruz.

El siniestro se registró alrededor de las 5.30, en la intersección de calles Rodríguez Peña e Independencia. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la colisión, lo que motivó la intervención del personal policial.

Según las primeras actuaciones, un automóvil Renault 19, que circulaba por calle Rodríguez Peña en sentido Oeste–Este, colisionó por causas que se investigan con una camioneta Jeep que transitaba por calle Independencia en sentido Norte–Sur.

En la camioneta Jeep se desplazaban M. A. P. (34), conductor, y S. P. B. (37), como acompañante. En tanto, el Renault 19 era conducido por M. A. S. (32), quien fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos varios.

Personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcohol a ambos conductores, arrojando resultado 0,00 g/l para el conductor del Renault 19 y 1,71 g/l para el conductor de la camioneta Jeep.