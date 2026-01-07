7 de enero de 2026 - 18:02

Godoy Cruz comenzó a buscar su mejor tono futbolístico y lo hizo con un triunfo

Godoy Cruz disputó su primer amistoso de pretemporada frente a la Reserva, en el Feliciano Gambarte. Los de Toedtli comenzaron a ajustar su funcionamiento.

Godoy Cruz tuvo una jornada de buenas sensaciones tras el primero encuentro formal de fútbol bajo la era Toedtli.

Foto: Los Andes
Godoy Cruz puso en marcha la puesta futbolística tras varios días de pretemporada, pensando en lo que será su debut en la Primera Nacional, tras haber caído desde la Liga Profesional, luego de 17 años ininterrumpidos. Ayer, en el Feliciano Gambarte, el plantel profesional realizó su primer ensayo futbolístico ante la Reserva.

La práctica se organizó en dos bloques, cada uno con partidos de 50 minutos divididos en tiempos de 25. En ambos compromisos, el equipo principal, dirigido por Mariano Toedtli, se impuso con claridad frente al conjunto juvenil que ahora conduce Osvaldo “Flaco” Miranda.

Godoy Cruz
El plantel profesional se impuso en ambos encuentros, con actuaciones sobresalientes de Ulariaga, Martínez y el Indio Fernández.

Pensando en la Primera Nacional

En el primer encuentro, la Primera ganó 3-1 con dos tantos de Nahuel Ulariaga y uno de Santiago Martínez. Para ese juego, Toedtli alineó a Claa; Gerometta, Rossi, Rasmussen y Morán; Abrego, Quinteros y Valverde; Martínez, Barrionuevo y Ulariaga. Durante el desarrollo ingresaron Funes, Pascual y Tejada.

El segundo partido terminó 2-0 a favor del plantel profesional, con un doblete de Nicolás Fernández. La formación inicial estuvo integrada por Ramírez; Arce, Mendoza, Alessandria y Meli; Santiago, Poggi y Fernández; Sosa, Martínez Dupuy y Pascual. Luego rotaron varios futbolistas para completar la carga de trabajo.

Godoy Cruz
Godoy Cruz arrancó sus entrenamientos con partidos frente a la Reserva para afinar el rendimiento del equipo.

En la Reserva, Franco Petroli y Santiago Correa se alternaron en el arco. Desde el club informaron además que los jugadores que no sumaron minutos realizaron tareas diferenciadas en el Predio de Coquimbito, como parte de la planificación física y por molestias propias del inicio de la pretemporada.

