Sufre el Tomba: Godoy Cruz podría sufrir una baja sensible de cara al Torneo de la Primera Nacional

El arquero de Godoy Cruz Franco Petroli, está muy cerca de cerrar su traspaso a Estudiantes de Río Cuarto, club que ascendió recientemente a Primera División.

Una baja más que sensible para Godoy Cruz.

Godoy Cruz se prepara para lo que será su debut oficial en la Primera Nacional contra Ciudad Bolívar y en las últimas horas se conoció que podría empezar esta nueva etapa con una baja más que sensible para el arco de "El Tomba".

Como es sabido, Franco Petroli y Estudiantes de Río Cuarto negocian mano a mano para que la vuelta del arquero se concrete lo antes posible para el debut de "El celeste" en el Torneo Apertura.

Petroli, que ya tuvo un paso por Estudiantes de Río Cuarto, dejó una más que aceptable imagen y es el máximo apuntado por el entrenador del conjunto cordobés, Iván Delfino, para defender nuevamente el arco en lo que será el debut ante Tigre en condición de visitante.

Todo esto se debe a la salida de de Brian Olivera, quien continuará su carrera en Racing de Córdoba y obliga a Estudiantes a salir al mercado en busca del arquero de Godoy Cruz, que también tiene una propuesta de Talleres de Córdoba.

Según medios de Río Cuarto, "Las negociaciones están muy avanzadas y la definición del pase podría darse en las próximas horas". Por el momento, Franco no pierde el foco y sigue entrenando bajo el mando de Mariano Toedtli.

Si el traspaso finalmente se confirma, Godoy Cruz tendrá la vuelta de Roberto Ramírez, quien después de una temporada en All Boys regresa al conjunto mendocino en busca de ganarse la titularidad en el arco.

Godoy Cruz sigue sin recibir refuerzos

El plantel profesional de Godoy Cruz, sigue entrenándose sin caras nuevas, aunque se espera que antes de finalizar el año haya novedades con respecto a algunos jugadores que llegarán para reforzar al "Tomba" Y afrontar el difícil Torneo de la Primera Nacional, donde integra la Zona A.

El "Expreso" debutará con Ciudad de Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte, lo que será el regreso a la categoría del ascenso. Será el primer fin de semana de febrero, donde deberá disputar 36 partidos en la fase regular durante el 2026 y su máximo objetivo es ascender a Primera División.

