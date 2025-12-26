El parque solar de Godoy Cruz ya beneficia a diversos espacios municipales

El parque solar ya inyecta electricidad a la red municipal lo que implica un importante ahorro para las cuentas departamentales.

El parque solar Godoy Cruz, el primero de estas características desarrollado a nivel municipal, ya comenzó a inyectar energía renovable a la red eléctrica y tendrá un impacto directo en las cuentas públicas del departamento. Según se estimó de manera oficial, el proyecto permitirá un ahorro de alrededor de 100 millones de pesos en las facturas de electricidad de distintos espacios e instituciones locales.

El beneficio alcanzará a polideportivos, jardines maternales, centros de salud y espacios culturales como el Espacio Arizu. De este modo, la iniciativa se consolida como una política pública orientada a que la transición energética tenga efectos concretos en la vida cotidiana de los vecinos de Godoy Cruz.

Durante una recorrida por el predio, el intendente Diego Costarelli destacó el alcance del proyecto y su impacto en los servicios esenciales. “Cada kilowatt-hora (kWh) renovable que entra a la red vuelve en forma de servicios públicos más robustos. La prioridad es clara: que la energía generada se convierta en ahorro operativo y en capacidad de sostener y ampliar servicios esenciales”, afirmó el intendente.

El jefe comunal sumó que la generación solar no beneficia a un único edificio, sino que impacta en múltiples espacios públicos del departamento. “Un solo parque solar ayuda a muchos lugares donde más se necesita”, explicó. En ese sentido, Costarelli subrayó que la iniciativa va más allá de la instalación de paneles.

image Godoy Cruz se encuentra en la etapa de activación de paneles y del mecanismo regulatorio para que la energía del sol se transforme. “Mes a mes se transforma en deporte, salud, cultura y cuidado, y para recuperar un territorio degradado y devolverlo a la comunidad con un propósito útil y medible”, graficó Costarelli.