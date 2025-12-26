26 de diciembre de 2025 - 10:32

El parque solar de Godoy Cruz ya beneficia a diversos espacios municipales

El parque solar ya inyecta electricidad a la red municipal lo que implica un importante ahorro para las cuentas departamentales.

Los polideportivos de Godoy Cruz se abastecen con paneles solares

Los polideportivos de Godoy Cruz se abastecen con paneles solares

Foto:

Municipalidad de Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El parque solar Godoy Cruz, el primero de estas características desarrollado a nivel municipal, ya comenzó a inyectar energía renovable a la red eléctrica y tendrá un impacto directo en las cuentas públicas del departamento. Según se estimó de manera oficial, el proyecto permitirá un ahorro de alrededor de 100 millones de pesos en las facturas de electricidad de distintos espacios e instituciones locales.

Leé además

A cinco años del último vuelo, la aerolínea chilena Latam volverá a operar rutas de cabotaje en Argentina

Vuelven los vuelos: la importante novedad de LATAM en Argentina para retomar una fuerte competencia

Por Redacción Economía
La escala salarial de enero fija nuevos montos por hora y por mes para todas las categorías del servicio doméstico.

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

Por Melisa Sbrocco

El beneficio alcanzará a polideportivos, jardines maternales, centros de salud y espacios culturales como el Espacio Arizu. De este modo, la iniciativa se consolida como una política pública orientada a que la transición energética tenga efectos concretos en la vida cotidiana de los vecinos de Godoy Cruz.

Durante una recorrida por el predio, el intendente Diego Costarelli destacó el alcance del proyecto y su impacto en los servicios esenciales. “Cada kilowatt-hora (kWh) renovable que entra a la red vuelve en forma de servicios públicos más robustos. La prioridad es clara: que la energía generada se convierta en ahorro operativo y en capacidad de sostener y ampliar servicios esenciales”, afirmó el intendente.

El jefe comunal sumó que la generación solar no beneficia a un único edificio, sino que impacta en múltiples espacios públicos del departamento. “Un solo parque solar ayuda a muchos lugares donde más se necesita”, explicó. En ese sentido, Costarelli subrayó que la iniciativa va más allá de la instalación de paneles.

image

Godoy Cruz se encuentra en la etapa de activación de paneles y del mecanismo regulatorio para que la energía del sol se transforme. “Mes a mes se transforma en deporte, salud, cultura y cuidado, y para recuperar un territorio degradado y devolverlo a la comunidad con un propósito útil y medible”, graficó Costarelli.

Cuáles son los espacios beneficiados

El esquema utilizado es pionero a nivel provincial en el sentido de que se trata de un Punto de Solo Inyección (PSI). El sistema de generación conectado a la red para inyectar energía y registrarla volcada para su posterior compensación.

Entre los principales consumos a compensar dentro del departamento se destacan:

  • Polideportivos: más horas de actividad, mejor confort, menos costos para sostener programas deportivos barriales. Sólo por mencionar algunos: Nicolino Loche; Estanzuela; Ruiseñor; El Cardenal; Filippini; Barrio Chile; y Barrio La Gloria, entre otros.
  • Jardines maternales municipales: energía para climatización segura, cocina, iluminación y continuidad operativa. Algunos de los beneficiados son: Picardías; El Monito; Patitas Sueltas; Gotitas de Miel; y Jarillitas, entre otros.
  • Centros de salud: soporte eléctrico para atención primaria, refrigeración, equipamiento y servicios críticos cotidianos. Los afectados son: Barrio Fuchs; Foecyt; Centro de Salud Mental y Posta Sanitaria.
  • Centros culturales: más eventos, talleres y espacios encendidos para la comunidad, tales como el Espacio Arizu.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El reintegro en Makro permite ahorrar hasta $30.000 en diciembre pagando con Visa Débito.

Reintegro en Makro: cuándo comprar para ahorrar $30.000 con este banco

Por Melisa Sbrocco
El organismo previsional prepara el esquema de cobros de enero con fechas escalonadas según DNI.

Jubilados de ANSES con aumento y bono: cómo será el calendario de pago en enero

Por Redacción Economía
En enero habrá actualización de abril, las asignaciones familiares.

Aumento de Asignaciones familiares: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio

Por Redacción Economía
ARCA oficializó una actualización del régimen de información que regula el reporte de movimientos vinculados a activos virtuales y cuentas digitales.

Desde qué monto ARCA exigirá informar movimientos con activos virtuales y cuentas digitales

Por Redacción Economía