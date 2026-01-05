5 de enero de 2026 - 09:10

Incendio en una vivienda de Godoy Cruz: rescataron a una mujer y a cuatro perros

El siniestro se desató en una casa ubicada en calle 25 de Mayo al 200. Perdidas totales.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio se desató anoche en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 200, en el departamento de Godoy Cruz, donde una mujer debió ser rescatada junto a sus mascotas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45, cuando vecinos alertaron al 911 sobre un incendio en una casa e informaron que su propietaria se encontraba en el interior. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 34ª y Bomberos inició de inmediato las tareas de rescate y control del fuego.

Los efectivos lograron sacar de la vivienda a una mujer identificada como R. A. V., de 58 años, junto a cuatro perros de su propiedad. Posteriormente, los bomberos lograron sofocar el incendio y realizaron las pericias correspondientes.

Según se informó oficialmente, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico, que provocó daños totales en un pasillo interno y daños parciales en dos habitaciones de la vivienda.

En tanto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer, diagnosticándole inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a un centro asistencial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que interviene para determinar las circunstancias del hecho.

