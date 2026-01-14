El emotivo homenaje de Boca Juniors para Miguel Ángel Russo: "La vamos a jugar todos los eneros"

Boca Juniors mantiene vivo el recuerdo de uno de los técnicos más entrañables que tuvo el privilegio de sentarse en el banco de suplentes en Brandsen 805. En esta ocasión, el club le realizó un emocionante homenaje con la disputa de la Copa Miguel Ángel Russo ante Millonarios de Colombia.
Por ese motivo, el primer encuentro del año en casa contó con el homenaje al adiestrador, a través de la disputa de la Copa Miguel Ángel Russo. El rival fue Millonarios, otro club donde el DT dejó un grandísimo recuerdo.
Los detalles de cariño fueron varios. Primero, Boca salió al campo de juego con una camiseta con el apellido del entrenador, y una estampa en el pecho que lo recordaba levantando la Copa Libertadores 2007. En el centro de la cancha, esperaba una enorme lona con la frase: "Amor con amor se paga", y una fotografía de Russo. Para completar el momento, ambos equipos posaron juntos para una fotografía con una pancarta alegórica.
En paralelo, los hinchas locales desplegaron una bandera en la tribuna popular en homenaje al DT, con el enunciado: "Eternamente gracias, Miguel - Jugador N°12". Durante el partido, también hubo una que cubría gran parte del mismo sector. Así, los fanáticos Xeneizes le rindieron culto a una persona que se ganó su corazón por la eternidad.
En diálogo con el Canal de Boca, el presidente de la institución de La Ribera confirmó que este trofeo amistoso se pondrá en juego todos los años, y que mantendrá el nombre en honor a Russo. "Podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años, que no va a ser solamente esta edición. Esta copa a partir de hoy se va a llamar así, y la vamos a jugar todos los eneros", aseguró.
Para el dirigente, el principal motivo para repetir este encuentro es darle la posibilidad a los hinchas de contar con una chance más para ver a su equipo en La Bombonera. "Hacía mucho tiempo que teníamos la idea de poder jugar en enero en nuestro estadio. Para nosotros es muy importante también que muchos adherentes puedan venir a la cancha, que por ahí durante el año no lo pueden hacer. Entonces tratamos de buscar esa posibilidad", lanzó.
Riquelme finalizó con un mensaje a la gente de Boca, sobre la cual expresó: "Lo van a poder disfrutar (al partido), nosotros también, y estamos muy contentos".