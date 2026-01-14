El emotivo homenaje de Boca Juniors para Miguel Ángel Russo: "La vamos a jugar todos los eneros"

El presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, confirmó que la Copa en honor al exentrenador se realizará todos los años.

Boca Juniors mantiene vivo el recuerdo de uno de los técnicos más entrañables que tuvo el privilegio de sentarse en el banco de suplentes en Brandsen 805. En esta ocasión, el club le realizó un emocionante homenaje con la disputa de la Copa Miguel Ángel Russo ante Millonarios de Colombia.

La tarde fue especial. De manera atípica, el hincha Xeneize (especialmente los adherentes, que no asisten durante el año) pudo disfrutar de ver a su equipo en La Bombonera en pleno enero. Esa alegría por estar presente en las tribunas se sumó a la sensación de respeto por la figura de Miguelo, que falleció en el cargo durante el 2025.

El homenaje de Boca Juniors para Russo: Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo EFE / Adán González Por ese motivo, el primer encuentro del año en casa contó con el homenaje al adiestrador, a través de la disputa de la Copa Miguel Ángel Russo. El rival fue Millonarios, otro club donde el DT dejó un grandísimo recuerdo.

Los detalles de cariño fueron varios. Primero, Boca salió al campo de juego con una camiseta con el apellido del entrenador, y una estampa en el pecho que lo recordaba levantando la Copa Libertadores 2007. En el centro de la cancha, esperaba una enorme lona con la frase: "Amor con amor se paga", y una fotografía de Russo. Para completar el momento, ambos equipos posaron juntos para una fotografía con una pancarta alegórica.

"Amor con amor se paga".



Miguel Ángel Russo, eterno en nuestros corazones pic.twitter.com/cmQLQLzytb — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 14, 2026 En paralelo, los hinchas locales desplegaron una bandera en la tribuna popular en homenaje al DT, con el enunciado: "Eternamente gracias, Miguel - Jugador N°12". Durante el partido, también hubo una que cubría gran parte del mismo sector. Así, los fanáticos Xeneizes le rindieron culto a una persona que se ganó su corazón por la eternidad.