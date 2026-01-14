River Plate: Marcelo Gallardo se cansó y fuerza la salida de un referente

El entrenador de River Plate determinó que un futbolista de peso no continúe en el club, e intentará conseguir su traspaso.

En medio de una necesaria reestructuración de su plantel, Marcelo Gallardo intentará forzar la salida de un jugador que fue titular durante gran parte de los últimos años. El entrenador de River Plate piensa en dejar ir a Paulo Díaz.

El defensor chileno comenzó el 2026 con un escenario adverso: relegado en la consideración del Muñeco, fuera de convocatorias recientes y con señales claras de que su ciclo en Núñez podría estar llegando a su fin, pese a tener contrato vigente y un salario elevado dentro del plantel.

Las opciones para la posible salida de Paulo Díaz de River Plate: Paulo díaz.jpg El jugador de fútbol de River Plate, Paulo Díaz Agencia NA Esta realidad quedó demostrada en el amistoso ante Millonarios, donde su ausencia fue interpretada como un mensaje contundente del cuerpo técnico. Puertas adentro, la idea es encontrarle una salida en este mercado o en el próximo, ya que el entrenador no lo proyecta dentro de la rotación defensiva.

A sus 31 años, el chileno analiza alternativas que le permitan continuidad, con destinos como la MLS, México o Brasil en el radar, aunque por ahora sin ofertas formales sobre la mesa. El contexto no es sencillo para ninguna de las partes. River necesita liberar masa salarial y, eventualmente, abrir un cupo para incorporar, mientras que el jugador evalúa no solo lo deportivo sino también lo familiar, con un fuerte arraigo en la Argentina.

Tras seis años y medio, más de 200 partidos y múltiples títulos, el cierre de una etapa histórica parece cercano, aunque el cuándo y el cómo aún no están definidos.