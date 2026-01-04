4 de enero de 2026 - 18:13

Exponen mensajes atribuidos a Martín Demichelis con una modelo

Ángel de Brito difundió una conversación atribuida al exDT de River con una modelo. La filtración del chat reavivó el interés mediático sobre la vida privada de Demichelis.

Martín Demichelis.

Martín Demichelis.

Foto:

El Gráfico
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El exentrenador de River Plate, Martín Demichelis, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión de una conversación privada que lo vincula con la modelo Camila Debenedetti, en un contexto marcado por la reciente separación de Evangelina Anderson y la persistencia de versiones sobre su vida sentimental.

Leé además

Este Thriller detalla a la perfección el caso real en el que se inspiró Netflix.

El thriller policial basado en un caso real que está arrasando en Netflix

Por Alejo Zanabria
El accidente que le provocó daño cerebral crónico a la actriz Evangeline Lilly

Quién es Evangeline Lilly, la actriz de Marvel y Lost que lucha contra un daño cerebral irreversible

Por Cristian Reta

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, mientras el entorno de Anderson descarta cualquier posibilidad de reconciliación, nuevos episodios alimentan los rumores de infidelidades y romances posteriores. En las últimas horas, la polémica escaló luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera pública una captura de un chat que habría sido enviado desde la cuenta oficial del exfutbolista.

El contenido del mensaje atribuido a Demichelis generó fuerte repercusión en redes sociales: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”.

Los chats de Martín Demichelis difundidos por Ángel de Brito
Los chats de Martín Demichelis difundidos por Ángel de Brito.

Los chats de Martín Demichelis difundidos por Ángel de Brito.

De acuerdo a lo que trascendió, Debenedetti no habría mostrado interés en continuar la conversación y optó por entregar el material al conductor de LAM, lo que derivó en su difusión pública.

Este no es el primer episodio que asocia al exDT con supuestos vínculos sentimentales. Semanas atrás, su nombre había sido relacionado con otra mujer Rossetti en Mendoza, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente por el entorno del entrenador.

En medio del revuelo, Demichelis se encuentra actualmente en Punta del Este, acompañado por sus hijos, con un bajo perfil y evitando la exposición pública.

Por su parte, Evangelina Anderson se mostró terminante al ser consultada sobre una posible reconciliación. Su reacción, calificada como contundente, dejó en claro que la separación continúa siendo un proceso abierto y, al menos por ahora, sin señales de retorno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANDREA GARROTE.  La crisis de una profesora es el pretexto para reflexionar sobre el poder y la educación.

Pundonor: una clase magistral sobre el poder, el cuerpo y la risa

Por Ariel Búmbalo
la ruta de los festivales: fechas, artistas y precios para ir agendado los shows del verano

La ruta de los festivales: fechas, artistas y precios para ir agendado los shows del verano

Por Daniel Arias Fuenzalida
Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, en una de las funciones de estreno de La empleada, película que protagonizan.

Cine y teatro para disfrutar el fin de semana, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Carlos Baute manfestó su alegría por la salida de Nicolás Maduro de Venezuela.

"Se nos hizo realidad el regalo de Navidad": el mensaje de Carlos Baute por la captura de Nicolás Maduro

Por Agustín Zamora