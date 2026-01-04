Exponen mensajes atribuidos a Martín Demichelis con una modelo

Ángel de Brito difundió una conversación atribuida al exDT de River con una modelo. La filtración del chat reavivó el interés mediático sobre la vida privada de Demichelis.

El exentrenador de River Plate, Martín Demichelis, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión de una conversación privada que lo vincula con la modelo Camila Debenedetti, en un contexto marcado por la reciente separación de Evangelina Anderson y la persistencia de versiones sobre su vida sentimental.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, mientras el entorno de Anderson descarta cualquier posibilidad de reconciliación, nuevos episodios alimentan los rumores de infidelidades y romances posteriores. En las últimas horas, la polémica escaló luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera pública una captura de un chat que habría sido enviado desde la cuenta oficial del exfutbolista.

El contenido del mensaje atribuido a Demichelis generó fuerte repercusión en redes sociales: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”.

Los chats de Martín Demichelis difundidos por Ángel de Brito Los chats de Martín Demichelis difundidos por Ángel de Brito. redes De acuerdo a lo que trascendió, Debenedetti no habría mostrado interés en continuar la conversación y optó por entregar el material al conductor de LAM, lo que derivó en su difusión pública.

Este no es el primer episodio que asocia al exDT con supuestos vínculos sentimentales. Semanas atrás, su nombre había sido relacionado con otra mujer Rossetti en Mendoza, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente por el entorno del entrenador.