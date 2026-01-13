Gustavo Costas le tiró con munición gruesa a River Plate: "Nos quería sacar a todo el plantel"

En plena pretemporada con el plantel profesional, Gustavo Costas se refirió de forma negativa, aunque en medio de un chiste, a River Plate. El DT de Racing Club criticó al Millonario por la búsqueda constante de sus futbolistas en los últimos tiempos: "Es porque estamos en un momento muy bueno”, analizó al respecto.
La alegría e ilusión del director técnico es palpable, y se basa en los trabajos que están realizando sus dirigidos. "Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, confesó. Luego añadió: “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes“.
Gustavo Costas analizó el mercado de pases de Racing Club:
Respecto al mercado de pases, Costas elogió a los que llegaron, Valentín Carboni y Matko Miljevich. "Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, expresó. Sin embargo, también le dedicó unas palabras a los que continúan: "Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, Rojas, Sosa, García Basso… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento. Todo es parte de un proceso”.
Finalmente, el DT se despachó con una crítica muy clara a River Plate, respecto a rumores de ofertas por jugadores importantes Blanquicelestes. “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel" largó.
Sin embargo, automáticamente bajó los decibeles, y buscó un aspecto positivo para no alimentar el fuego de la polémica. "Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, cerró.