Gustavo Costas le tiró con munición gruesa a River Plate: "Nos quería sacar a todo el plantel"

El entrenador de Racing Club criticó al Millonario por buscar a sus jugadores, lo que catalogó como algo positivo para el club.

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas, DT de Racing Club

En plena pretemporada con el plantel profesional, Gustavo Costas se refirió de forma negativa, aunque en medio de un chiste, a River Plate. El DT de Racing Club criticó al Millonario por la búsqueda constante de sus futbolistas en los últimos tiempos: "Es porque estamos en un momento muy bueno”, analizó al respecto.

La alegría e ilusión del director técnico es palpable, y se basa en los trabajos que están realizando sus dirigidos. "Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, confesó. Luego añadió: “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes“.

Gustavo Costas analizó el mercado de pases de Racing Club:

Respecto al mercado de pases, Costas elogió a los que llegaron, Valentín Carboni y Matko Miljevich. "Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, expresó. Sin embargo, también le dedicó unas palabras a los que continúan: "Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, Rojas, Sosa, García Basso… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento. Todo es parte de un proceso”.

Finalmente, el DT se despachó con una crítica muy clara a River Plate, respecto a rumores de ofertas por jugadores importantes Blanquicelestes. “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel" largó.

Sin embargo, automáticamente bajó los decibeles, y buscó un aspecto positivo para no alimentar el fuego de la polémica. "Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, cerró.

