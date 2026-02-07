Boca Juniors y un gran partido ante Vélez Sarsfield: hora, TV, formaciones

El Xeneize juega ante el Fortín este domingo desde las 22.15 horas, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Boca Juniors tendrá este domingo a las 22.15 horas una visita de riesgo ante Vélez Sarsfield, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

El Xeneize tuvo un más que aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell´s, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1. De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas por una lesión. De esta forma, el DT finalmente podrá contar con su principal carta en ofensiva, después de tener que improvisar durante los primeros encuentros del año. Por otro lado, el juvenil Gonzalo Gelini tendrá una chance más como titular.

Miguel Merentiel Miguel Merentiel vuelve al once de Boca Juniors @BocaJrsOficial Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que es uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura. Le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba, y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.

En lo futbolístico, el Fortín todavía sufre por la sensible baja de su estrella Maher Carrizo, que fue vendido al fútbol del exterior. El DT intenta reemplazarlo apoyándose en el experimentado volante ofensivo Manuel Lanzini, que jugará un partido más que especial por haber nacido deportivamente en River Plate.