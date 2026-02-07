Gimnasia y Esgrima busca reacción ante Instituto en un cruce clave: hora, TV y formaciones

En un duelo de necesitados, Gimnasia y Esgrima recibirá este domingo a Instituto de Córdoba desde las 22.15, en el estadio Víctor Legrotaglie , por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional .

Rugby: Los Pumas 7s tuvieron un comienzo muy flojo en el Seven de Perth

FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final del Regional

El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. Será televisado en vivo por la señal de ESPN Premium.

Luego de la dura derrota sufrida ante Unión de Santa Fe por 4 a 0 -la segunda consecutiva, tras la caída como local frente a San Lorenzo por 1 a 0 -, el Lob o llega a este compromiso con la premisa de recuperar la imagen y buscar su primer triunfo ante su público.

Tras un debut alentador, con la victoria como visitante frente a Central Córdoba por 1 a 0, el Mensana encadenó dos reveses que abrieron una serie de interrogantes. Ante el Ciclón, pese a un muy buen primer tiempo, pagó caro una distracción defensiva y la falta de efectividad en ataque.

El Lobo quiere volver a disfrutar de una tarde histórica frente a su público, que frente a San Lorenzo llenó las instalaciones del Legrotaglie.

Gimnasia transita su primera temporada en Primera División luego de 42 años y , si bien mostró pasajes de buen juego en sus presentaciones iniciales, en Santa Fe le costó mantener el equilibrio, especialmente tras quedar en desventaja apenas iniciado el partido frente al Tatengue. Ese golpe temprano derivó en una serie de circunstancias que expusieron las fragilidades del equipo: un gol tempranero, una expulsión, un penal y, finalmente, la goleada.

La derrota dejó un manto de incertidumbre en el equipo dirigido por Ariel Broggi, quien realizaría varias modificaciones para enfrentar a la Gloria en el Legrotaglie. En la zona defensiva, Matías Recalde ingresará por Franco Saavedra, expulsado en la fecha pasada. Además, recuperado de su lesión, el central Imanol González volverá al equipo y ocupará el lugar de Cabrera. En el mediocampo, Fermín Antonini podría reemplazar a Nahuel Barboza.

image Uno de los últimos refuerzos que llegaron al Lobo, Agustín Lencinas durante la última práctica. PrensaGyE.

Cómo llega la Gloria

Instituto tampoco tuvo un buen comienzo de temporada y, acumuló dos derrotas consecutivas, lo que derivó en la salida del entrenador mendocino Daniel Oldrá tras las caídas por 1 a 0 ante Vélez y 2 a 1 frente a Platense. En su última presentación, igualó de manera agónica con Lanús 2 a 2, sobre la hora.

La Gloria aún no tiene entrenador confirmado y se encuentra bajo la conducción interina. Frente al Lobo buscará conseguir su primer triunfo en el certamen.

Gimnasia, por su parte, intentará acomodarse en la categoría y hacerse fuerte en casa, donde irá en busca de su primera victoria en el Parque.

Un duelo sin demasiado margen para la especulación y con mucho en juego para ambos.

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballo, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

La probable formación de Instituto de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lódico, Nahuel Luna; Franco Jara, Nicolás Guerra. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.

Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba: minuto a minuto y estadísticas