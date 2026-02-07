Gimnasia y Esgrima busca reacción ante Instituto en un cruce clave: hora, TV y formaciones

En un duelo de necesitados, Gimnasia y Esgrima recibirá este domingo a Instituto de Córdoba desde las 22.15, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El Lobo quiere recuperarse de sus derrotas consecutivas, en casa y frente a su gente, donde buscará sumar su primer triunfo como en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este domingo recibe a Instituto de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie.
El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. Será televisado en vivo por la señal de ESPN Premium.
Luego de la dura derrota sufrida ante Unión de Santa Fe por 4 a 0 -la segunda consecutiva, tras la caída como local frente a San Lorenzo por 1 a 0-, el Lobo llega a este compromiso con la premisa de recuperar la imagen y buscar su primer triunfo ante su público.
Tras un debut alentador, con la victoria como visitante frente a Central Córdoba por 1 a 0, el Mensana encadenó dos reveses que abrieron una serie de interrogantes. Ante el Ciclón, pese a un muy buen primer tiempo, pagó caro una distracción defensiva y la falta de efectividad en ataque.
Gimnasia transita su primera temporada en Primera División luego de 42 años y, si bien mostró pasajes de buen juego en sus presentaciones iniciales, en Santa Fe le costó mantener el equilibrio, especialmente tras quedar en desventaja apenas iniciado el partido frente al Tatengue. Ese golpe temprano derivó en una serie de circunstancias que expusieron las fragilidades del equipo: un gol tempranero, una expulsión, un penal y, finalmente, la goleada.
La derrota dejó un manto de incertidumbre en el equipo dirigido por Ariel Broggi, quien realizaría varias modificaciones para enfrentar a la Gloria en el Legrotaglie. En la zona defensiva, Matías Recalde ingresará por Franco Saavedra, expulsado en la fecha pasada. Además, recuperado de su lesión, el central Imanol González volverá al equipo y ocupará el lugar de Cabrera. En el mediocampo, Fermín Antonini podría reemplazar a Nahuel Barboza.
Instituto tampoco tuvo un buen comienzo de temporada y, acumuló dos derrotas consecutivas, lo que derivó en la salida del entrenador mendocino Daniel Oldrá tras las caídas por 1 a 0 ante Vélez y 2 a 1 frente a Platense. En su última presentación, igualó de manera agónica con Lanús 2 a 2, sobre la hora.
La Gloria aún no tiene entrenador confirmado y se encuentra bajo la conducción interina. Frente al Lobo buscará conseguir su primer triunfo en el certamen.
Gimnasia, por su parte, intentará acomodarse en la categoría y hacerse fuerte en casa, donde irá en busca de su primera victoria en el Parque.
Un duelo sin demasiado margen para la especulación y con mucho en juego para ambos.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballo, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lódico, Nahuel Luna; Franco Jara, Nicolás Guerra. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Estadio: Víctor Legrotaglie.
Hora: 21.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina.