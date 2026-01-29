Gimnasia y Esgrima presentó aun refuerzo que promete goles

El Lobo presentó oficialmente al delantero Ignacio Sabatini , de 26 años, procedente de Arsenal de Sarandí con el objetivo de aportar gol y dinamismo a la ofensiva.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza oficializó la incorporación del delantero Ignacio Damián Sabatini como nuevo refuerzo para su plantel. El anuncio fue recibido con expectativa por parte de la hinchada mensana, que espera que el mendocino aporte gol y desequilibrio en la zona ofensiva del equipo.

El club, también conocido como el Lobo mendocino o blanquinegro, competirá en la Liga Profesional de Fútbol luego de su reciente ascenso desde la Primera Nacional, donde logró el título y el pase a la máxima división tras imponerse en la final por penales ante Deportivo Madryn.

image Perfil de Sabatini y lo que aporta al Lobo Ignacio Sabatini, de 26 años y oriundo de Mendoza, llega con experiencia en distintas categorías del fútbol argentino y con una joven proyección en ofensiva. Con su llegada, Gimnasia de Mendoza pretende sumar alternativas en ataque, un área donde el club buscará fortalecer su presencia en la Liga Profesional y ampliar sus opciones ofensivas en el campo de juego.

La incorporación de Sabatini se suma a otros movimientos que el club ha buscado concretar en este mercado de pases, en un esfuerzo por armar un plantel competitivo y equilibrado para enfrentar el desafío de disputar la Liga Profesional tras su reciente consagración en la Primera Nacional.

image El contexto del retorno a la máxima categoría El regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Liga Profesional supone un hito importante para la institución y su hinchada, que esperó durante años para volver a ver al Lobo competir en la máxima categoría El plantel dirigido por Ariel Broggi encara esta nueva etapa con el ánimo de consolidar su proyecto futbolístico con una mezcla de juventud y experiencia.