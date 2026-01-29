29 de enero de 2026 - 13:04

Gimnasia y Esgrima presentó aun refuerzo que promete goles

El Lobo presentó oficialmente al delantero Ignacio Sabatini, de 26 años, procedente de Arsenal de Sarandí con el objetivo de aportar gol y dinamismo a la ofensiva.

Ignacio Sabatini, nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Ignacio Sabatini, nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Foto:

Por Francisco Moreno

Gimnasia y Esgrima de Mendoza oficializó la incorporación del delantero Ignacio Damián Sabatini como nuevo refuerzo para su plantel. El anuncio fue recibido con expectativa por parte de la hinchada mensana, que espera que el mendocino aporte gol y desequilibrio en la zona ofensiva del equipo.

Leé además

Quintero será titular en River Plate

La formación que eligió Marcelo Gallardo para medirse con Gimnasia

Por Redacción Deportes
Agustín Módica tuvo poco rodaje en el 2025.

Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

Por Redacción Deportes
image

Perfil de Sabatini y lo que aporta al Lobo

Ignacio Sabatini, de 26 años y oriundo de Mendoza, llega con experiencia en distintas categorías del fútbol argentino y con una joven proyección en ofensiva. Con su llegada, Gimnasia de Mendoza pretende sumar alternativas en ataque, un área donde el club buscará fortalecer su presencia en la Liga Profesional y ampliar sus opciones ofensivas en el campo de juego.

La incorporación de Sabatini se suma a otros movimientos que el club ha buscado concretar en este mercado de pases, en un esfuerzo por armar un plantel competitivo y equilibrado para enfrentar el desafío de disputar la Liga Profesional tras su reciente consagración en la Primera Nacional.

image

El contexto del retorno a la máxima categoría

El regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Liga Profesional supone un hito importante para la institución y su hinchada, que esperó durante años para volver a ver al Lobo competir en la máxima categoría El plantel dirigido por Ariel Broggi encara esta nueva etapa con el ánimo de consolidar su proyecto futbolístico con una mezcla de juventud y experiencia.

En la temporada previa, el club mostró un rendimiento sólido que lo llevó a dominar la Primera Nacional Zona B, ganando puntos clave y logrando el ascenso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador de Gimnasia, Ariel Broggi, pese a la ajustada derrota frente al Ciclón, destacó el rendimiento de sus dirigidos. 

Broggi, tras la caída de Gimnasia: "Es un equipo en construcción que sabe lo que quiere"

Por Sergio Faria
El Lobo jugó un gran primer tiempo y fue superior frente a San Lorenzo, que especuló y en su única llegada clara fue efectivo sentenció el resultado del partido. 

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima volvió a Primera con los pies sobre la tierra

Por Sergio Faria
Gimnasia y Esgrima impuso condiciones en el primer tiempo, pero fue irregular en el complemento y lo pagó caro. 

Con un gol Herazo, San Lorenzo venció a Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria
HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta. 

Gimnasia y Esgrima, sinónimo de fiesta: las mejores postales desde el estadio Víctor Legrotaglie

Por Sergio Faria