Un ex Real Madrid rechazó una "insultante" oferta para renovar y podría estar seis meses sin jugar

El futbolista que brilló en el Real Madrid, termina su contrato en junio y desde Arabia Saudita le hicieron la primera oferta para renovar, aunque sin éxito.

Una figura histórica del Real Madrid atraviesa una situación conflictiva en su actual club.

Foto:

El ex Real Madrid, Karim Benzema atraviesa una crisis de grandes proporciones en Arabia Saudita tras rechazar de forma contundente la oferta de renovación que le presentó su club, Al-Ittihad, y decidir apartarse del equipo hasta que la situación se resuelva.

Según versiones de la prensa que sigue a Benzema en Francia y medios internacionales, el delantero considera la propuesta como una "falta de respeto a su trayectoria y rendimiento", al implicar una reducción salarial sustancial respecto a lo que percibe actualmente.

image

La insólita oferta que recibió Karim Benzema para seguir en Arabia Saudita

Esta oferta es particular debido a que le ofrecieron cobrar 0 euros por mes y percibir el 100% de los derechos de imagen. El entorno del jugador consideró insultante esta propuesta ya que es como jugar gratis y cobrar por otros ingresos que percibe la institución.

Además, la propuesta de este salario es muy inferior al actual, ya que el delantero percibe un sueldo de 108 millones de dólares al año. Es por eso que la consideró humillante y una falta de respeto a su trayectoria como profesional, por lo que se plantó ante la dirigencia.

image

La disputa ha escalado rápidamente, Benzema no fue convocado para el último partido del Al-Ittihad y tampoco se entrenó con el plantel, mientras su entorno y el jugador mismo mantuvieron contacto con la directiva para expresar su descontento. El contrato actual vence en junio de 2026, y de no llegar a un nuevo acuerdo, el francés podría quedar sin jugar durante varios meses hasta que su vínculo expire y tenga libertad para definir su próximo destino.

El goleador, que llegó al fútbol saudí en 2023 después de una carrera histórica en el Real Madrid, ha mantenido un excelente nivel con 12 goles en la temporada y una presencia influyente en el vestuario. Sin embargo, la ruptura con el Al-Ittihad pone en duda su continuidad en Arabia y abre múltiples interrogantes sobre dónde continuará su carrera, con el riesgo de pasar hasta seis meses fuera de competencia si se mantiene este conflicto.

image
