Real Madrid fue víctima de lo imposible: gol del arquero y clasificación agónica

En el cierre de la última fecha de la fase inicial de la Champions League, el Benfica se metió en los playoffs de forma insólita.

Anatoliy Trubin, héroe de Benfica y verdugo de Real Madrid

Anatoliy Trubin, héroe de Benfica y verdugo de Real Madrid

Los Andes | Emanuel Cenci
La definición de los clasificados a los playoffs de la UEFA Champions League fue épica, inolvidable y con emoción hasta el último segundo. La prueba de ello ocurrió en el Estadio Da Luz, donde Benfica venció a Real Madrid para meterse en la siguiente etapa de forma agónica.

El encuentro fue muy emocionante, con una intensa lluvia que le puso un marco todavía más dramático. El cuadro local empezó mejor, pero los españoles pegaron primero a los 28', con el centro de Raúl Asencio y el gol de Kylian Mbappé para ponerse en ventaja.

A partir de allí, el Benfica redobló esfuerzos y trasladó al marcador todo lo bueno que venía realizando en el trámite. Primero fue Andreas Schjelderup el que igualó, luego Pavlidis estampó el 2 a 1 desde el punto del penal (luego de una infracción sobre Nicolás Otamendi). Más tarde, el griego se juntó nuevamente con el autor del primer tanto para sentenciar el 3 a 1. Allí llegó la reacción de Real Madrid, que descontó con otro tanto de Kylian Mbappé.

El gol que le dio la clasificación a Benfica:

Hasta ese momento, el elenco dirigido por José Mourinho se estaba quedando afuera de todo por el tercer criterio de desempate. Igualado en puntos con Marsella, y también en diferencia de gol, los Lusos se despedían del máximo certamen continental por la cantidad de tantos convertidos en la competencia. Tan sólo un grito cambiaría todo.

Cuando el partido se moría, y las esperanzas de Benfica estaban por el suelo, llegó el milagro. En la última acción de la noche, el arquero local Trubin subió para atacar el área en un tiro libre a favor, y se elevó en el cielo con un formidable cabezazo que superó al mar de futbolistas que estaba en la zona. Para sorpresa de propios y extraños Courtois no pudo sacarla, y el cuarto tanto subió al marcador.

Así, Benfica logró superar a Marsella en la tabla final, y se metió en los playoffs de la Champions League. Real Madrid, que se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Asencio y Rodrygo, no pudo clasificar a los octavos de final y deberá conformarse con la instancia previa, donde también están los portugueses.

Todos los partidos de la Champions League:

  • Ajax 1-2 Olympiacos
  • Arsenal 3-2 Kairat Almaty
  • Monaco 0-0 Juventus
  • Athletic Club 2-3 Sporting CP
  • Atlético Madrid 1-2 Bodo/Glimt
  • Barcelona 4-1 Copenhague
  • Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
  • Benfica 4-2 Real Madrid
  • Borussia Dortmund 0-2 Inter
  • Brujas 3-0 Marsella
  • Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
  • Liverpool 6-0 Qarabag
  • Manchester City 2-0 Galatasaray
  • Napoli 2-3 Chelsea
  • Pafos 4-1 Slavia Prague
  • PSG 1-1 Newcastle
  • PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich
  • Union St.-Gilloise 1-0 Atalanta
