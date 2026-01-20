Golpazo en la Champions League: Manchester City cayó con el Bodø/Glimt

El elenco de Pep Guardiola perdió 3 a 1 con el cuadro de Noruega en el marco de la competición de clubes más importante del mundo.

En el marco de la fecha 7 de la UEFA Champions League, el Bodø/Glimt dio el gran golpe de la fecha al imponerse 3-1 sobre el Manchester City de Pep Guardiola, en un encuentro disputado en Aspmyra Stadion de Noruega.

Desde el inicio, el Bodø/Glimt mostró una postura valiente y agresiva, presionando alto y complicando la salida del conjunto inglés. Esa intensidad tuvo premio a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Kasper Høgh capitalizó una acción ofensiva y abrió el marcador para el equipo noruego, que se fue al descanso con ventaja mínima pero merecida ante un City incómodo y sin fluidez.

Bodo Glimt - Manchester City 2 En el complemento llegaron todas las emociones restantes. El Manchester City encontró el empate transitorio a los 15 minutos del segundo tiempo gracias al tanto de Rayan Cherki, que parecía encaminar la reacción visitante. Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, el partido dio un giro decisivo con la tarjeta roja a Rodri Hernández (17 minutos del segundo tiempo).

Con un hombre de más, el Bodø/Glimt fue implacable: Jens Petter Hauge marcó el 2-1 a los 18 minutos del segundo tiempo, y luego Kasper Høgh, nuevamente, sentenció la historia a los 24 minutos del segundo tiempo, sellando una victoria histórica ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

Síntesis de Bodø/Glimt - Manchester City: Bodø/Glimt (3): Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan; Håkon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Hauge; Kasper Hogh, Ole Blomberg. DT: Kjetil Knutsen.