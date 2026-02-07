vivo

Una goleada Monumental: River cayó ante el Tigre de Diego Dabove

El River de Marcelo Gallardo cayó de local ante el Matador de Victoria que le propinó una verdadera goleada en la cuarta fecha del Apertura.

River cayó por 4 a 1 en condición de local contra un Tigre embravecido.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el comienzo, el dominio lo tenían los de la banda roja, pero fue recién en el minuto 7 cuando una distracción en la defensa de River le permitió a Tiago Serrago, jugador surgido del club, estampar el 1 a 0. Y nada más ocho minutos más tarde, el delantero que es pura potencia y viene convirtiendo, Romero, marcó el segundo. Hasta ese momento, Tigre dejaba con vida a River.

Un partido para el olvido de Marcelo Gallardo

El Muñeco vivió con intensidad y bronca esta dura derrota, que es la primera de River en el Apertura y la que cortó el invicto. Hasta el momento, el equipo parecía mostrar otro rostro con respecto al año 2025, pero volvió a verse esa pobre versión del Millonario. En este encuentro disputaron sus primeros minutos oficiales Castaño y el delantero Ruberto, con el marcador 3 a 0 abajo.

La defensa fue el principal motivo por el que el visitante llegó a los cuatro goles, ya que nunca se entendieron, sobre todo centrales con laterales. Ni Matías Viña ni Gonzalo Montiel bajaban a defender y, cuando lo hacían, era ante una contra en la que la defensa quedaba mal parada. Otro punto que quedó a la vista fue la falta de un 9 de referencia en el área, un hueco que se notó durante todo el partido. Lautaro Rivero marcó el gol del descuento.

Un Tigre que no para de rugir

El equipo de Dabove estuvo bien, muy bien. En la última fecha le ganó a Racing por 3 a 1 y parece haber tenido un partido consagratorio contra River al imponerse 4 a 1 en el Monumental. El técnico ex Godoy Cruz no festejó demasiado, ya que viene planteando de manera correcta los esquemas, que le están dando muy buenos resultados.

Las figuras fueron las mismas de los últimos partidos, Tiago Serrago, Nacho Russo, Joaquín Laso y el tractor Romero, que hoy fueron pura potencia en ataque, ante unos jugadores del Millonario que nunca pudieron contrarrestarlos.

Minuto a minuto y estadísticas:

