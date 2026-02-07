Una goleada Monumental: River cayó ante el Tigre de Diego Dabove

El equipo de Marcelo Gallardo sufrió una de las goleadas más recordadas de aquí en adelante: Tigre le ganó 4 a 1 en el domicilio de River. Los goles de Russo, Serrago y Romero sentenciaron lo que parecía, en un principio, algo fácil para los locales que nunca pudieron darle la vuelta al encuentro.

En el comienzo, el dominio lo tenían los de la banda roja, pero fue recién en el minuto 7 cuando una distracción en la defensa de River le permitió a Tiago Serrago, jugador surgido del club, estampar el 1 a 0. Y nada más ocho minutos más tarde, el delantero que es pura potencia y viene convirtiendo, Romero, marcó el segundo. Hasta ese momento, Tigre dejaba con vida a River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2020274239886999574&partner=&hide_thread=false GOL DE TIAGO SERRAGO. Hace 2 temporadas Serrago tendría que haber tenido su oportunidad en primera y todavía siguen sin darle pelota.pic.twitter.com/lG9GT48KBv — (@vlcarp) February 7, 2026 Un partido para el olvido de Marcelo Gallardo El Muñeco vivió con intensidad y bronca esta dura derrota, que es la primera de River en el Apertura y la que cortó el invicto. Hasta el momento, el equipo parecía mostrar otro rostro con respecto al año 2025, pero volvió a verse esa pobre versión del Millonario. En este encuentro disputaron sus primeros minutos oficiales Castaño y el delantero Ruberto, con el marcador 3 a 0 abajo.

La defensa fue el principal motivo por el que el visitante llegó a los cuatro goles, ya que nunca se entendieron, sobre todo centrales con laterales. Ni Matías Viña ni Gonzalo Montiel bajaban a defender y, cuando lo hacían, era ante una contra en la que la defensa quedaba mal parada. Otro punto que quedó a la vista fue la falta de un 9 de referencia en el área, un hueco que se notó durante todo el partido. Lautaro Rivero marcó el gol del descuento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2020300333054927080&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE RIVER PARA EL 1-4 DE RIVER ANTE TIGRE.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/F1POrtJYnh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026 Un Tigre que no para de rugir El equipo de Dabove estuvo bien, muy bien. En la última fecha le ganó a Racing por 3 a 1 y parece haber tenido un partido consagratorio contra River al imponerse 4 a 1 en el Monumental. El técnico ex Godoy Cruz no festejó demasiado, ya que viene planteando de manera correcta los esquemas, que le están dando muy buenos resultados.

Las figuras fueron las mismas de los últimos partidos, Tiago Serrago, Nacho Russo, Joaquín Laso y el tractor Romero, que hoy fueron pura potencia en ataque, ante unos jugadores del Millonario que nunca pudieron contrarrestarlos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2020277425347891470&partner=&hide_thread=false GRAN JUGADA DE RUSSO Y TIGRE LE GANA 2-0 A RIVER EN EL MONUMENTAL

pic.twitter.com/FbT8zv7Gq2 — AMS (@AmsOficialsport) February 7, 2026 Minuto a minuto y estadísticas: Embed