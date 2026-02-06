Un jugador de River podría quedar inhabilitado para jugar por una decision de FIFA

El ex São Paulo debería afrontar el pago de una suma elevada correspondiente a compromisos asumidos con su anterior representante. El conflicto se originó durante su llegada al conjunto carioca, en agosto del año pasado, y tras el reclamo presentado, la FIFA falló a favor de la parte demandante, Leandro Escudero. Ahora, el organismo estableció un plazo concreto y advirtió sobre sanciones definitivas en caso de que no se cumpla con lo dispuesto.
La suspensión que dejaría a River sin Galoppo por 6 meses
En el fallo se detalla que Giuliano Galoppo mantiene una deuda compuesta por distintas sumas en moneda local y extranjera, que incluyen 360 mil pesos argentinos con intereses al 12% anual acumulados desde marzo de 2021, otros 4,47 millones de pesos con la misma tasa desde marzo de 2022 y, además, 530 mil dólares estadounidenses, también con intereses al 12% anual que corren desde agosto de 2022 hasta el momento del pago efectivo, montos que explican la gravedad de la sanción y la intervención de la FIFA en el caso.
En el equipo de Gallardo los trámites serían diferentes, ya que Galoppo es una de las principales piezas de recambio en el mediocampo del Millonario. Si está al 100 % físicamente, el 34 suele jugar como titular, aunque en el último tiempo viene siendo suplente y continúa siendo una de las principales armas de River en el gol.
En el último año, Giuliano Galoppo tuvo una participación sostenida con la camiseta de River, disputó 35 partidos oficiales, fue titular en buena parte de ellos y aportó 7 goles y 1 asistencia, números que reflejan su influencia en el mediocampo y su llegada al área rival, convirtiéndose en una alternativa clave para Gallardo tanto desde el arranque como ingresando desde el banco.