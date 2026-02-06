6 de febrero de 2026 - 16:50

Un jugador de River podría quedar inhabilitado para jugar por una decision de FIFA

Luego de un comunicado oficial de la entidad madre del fútbol, un jugador de River podría verse afectado por la situación.

Un jugador del plantel de River se vería afectado por una sanción de la FIFA.

Un jugador del plantel de River se vería afectado por una sanción de la FIFA.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Vóley. Bell Ville dio cátedra frente a San Lorenzo

Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Por Gonzalo Tapia
La nueva imagen que tendrá el Monumental.

El Estadio Monumental cambiará de nombre en un millonario acuerdo

Por Redacción Deportes

El ex São Paulo debería afrontar el pago de una suma elevada correspondiente a compromisos asumidos con su anterior representante. El conflicto se originó durante su llegada al conjunto carioca, en agosto del año pasado, y tras el reclamo presentado, la FIFA falló a favor de la parte demandante, Leandro Escudero. Ahora, el organismo estableció un plazo concreto y advirtió sobre sanciones definitivas en caso de que no se cumpla con lo dispuesto.

image
El problema habr&iacute;a ocurrido cuando el volante lleg&oacute; a Brasil.

El problema habría ocurrido cuando el volante llegó a Brasil.

La suspensión que dejaría a River sin Galoppo por 6 meses

El futbolista podría quedar inhabilitado para jugar por más de medio año si no cumple con el pago establecido en la decisión del TAS. Tras ser notificada la resolución, cuenta con un plazo máximo de 30 días, por lo que el jugador Millonario tiene tiempo hasta el 6 de marzo para abonar dichas cifras, correspondientes a distintos momentos de su carrera y que, con el paso del tiempo, acumularon diferentes intereses.

En el fallo se detalla que Giuliano Galoppo mantiene una deuda compuesta por distintas sumas en moneda local y extranjera, que incluyen 360 mil pesos argentinos con intereses al 12% anual acumulados desde marzo de 2021, otros 4,47 millones de pesos con la misma tasa desde marzo de 2022 y, además, 530 mil dólares estadounidenses, también con intereses al 12% anual que corren desde agosto de 2022 hasta el momento del pago efectivo, montos que explican la gravedad de la sanción y la intervención de la FIFA en el caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaVaquila/status/2019794541495108057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019794541495108057%7Ctwgr%5E33d76103817499b265446cd3b2b502bb24f35d86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.365scores.com%2Fes%2Fnews%2Fgaloppo-suspension-fifa-fallo-del-tas%2F&partner=&hide_thread=false

El daño colateral que sufriría Marcelo Gallardo

En el equipo de Gallardo los trámites serían diferentes, ya que Galoppo es una de las principales piezas de recambio en el mediocampo del Millonario. Si está al 100 % físicamente, el 34 suele jugar como titular, aunque en el último tiempo viene siendo suplente y continúa siendo una de las principales armas de River en el gol.

En el último año, Giuliano Galoppo tuvo una participación sostenida con la camiseta de River, disputó 35 partidos oficiales, fue titular en buena parte de ellos y aportó 7 goles y 1 asistencia, números que reflejan su influencia en el mediocampo y su llegada al área rival, convirtiéndose en una alternativa clave para Gallardo tanto desde el arranque como ingresando desde el banco.

image
Galoppo es la principal carta de Marcelo Gallardo en el mediocampo.

Galoppo es la principal carta de Marcelo Gallardo en el mediocampo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una buena noticia para River con la vuelta de El Pulpo al arco.

¿Vuelve Franco Armani al arco de River? el arquero ya se acopló a los entrenamientos y espera por minutos

Por Redacción Deportes
Un recuerdo para todo la vida en la piel de este hincha de Boca.

Un recuerdo inmortalizado: la historia del hincha de Boca que se tatuó el festejo de Exequiel Zeballos a River

Por Redacción Deportes
Boca Predio vuelve a ser noticia por la salida de un jugador de reserva.

De Boca Predio a Europa, un jugador juvenil y la patria potestad vuelven a ser noticia

Por Redacción Deportes
Fùtbol. Jorge Carrascal está jugando en Flamengo en la actualidad

Fútbol: Flamengo sancionará a Carrascal con un mes de sueldo por su expulsión

Por Gonzalo Tapia