3 de febrero de 2026 - 18:17

El Estadio Monumental cambiará de nombre en un millonario acuerdo

El Estadio Monumental de River ampliará su capacidad, estrenará techo y cambiará nuevamente de nombre. La casa del "Millo" se renueva para seguir siendo mítica.

La nueva imagen que tendrá el Monumental.

La nueva imagen que tendrá el Monumental.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Con un golazo de Juanfer Quintero, River derrota por 1-0 a Gimnsaia de La Plata en el Monumental. 

Con dos goles de Juanfer Quintero, River derrotó 2-0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental

Por Redacción Deportes
El plan de River para que sus socios caminen por el cielo de Núñez desde 2026.

Caminar sobre el escudo de River: la increíble experiencia que tendrá el nuevo Monumental techado

Por Francisco Moreno

Además de instalar el techo y ampliar su capacidad a más de 100.000 espectadores, la institución millonaria cambiaría el naming de su estadio. Tras sumar más de 45.000 localidades en la última década, el Monumental presentará una versión renovada para consolidarse como una sede mundialista sin precedentes y una de las más grandes del mundo.

image
La casa de River, vista por dentro, con techo incluido.

La casa de River, vista por dentro, con techo incluido.

El nuevo contrato de la empresa inversora en River

Recientemente, la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo selló un vínculo estratégico con el gigante del entretenimiento Live Nation por una suma de 110 millones de dólares. Este contrato, con una vigencia de diez años, le otorga a la compañía la exclusividad para producir grandes eventos musicales en el recinto, garantizando una agenda de conciertos de primer nivel durante toda la década.

Como consecuencia de esta alianza, el club de Núñez se prepara para jubilar la marca "Más Monumental". Al desprenderse del nombre actual, la institución abrirá camino a una nueva identidad corporativa tras la ampliación de su casa, marcando un giro comercial que acompañará las ambiciosas reformas estructurales del estadio.

image
El acuerdo donde River firm&oacute; el nuevo nombre de su estadio.

El acuerdo donde River firmó el nuevo nombre de su estadio.

¿Cuándo comenzarán las obras en el Estadio Monumental?

Se prevé que las tareas de remodelación arranquen a comienzos de 2026. La planificación está diseñada para que el plantel profesional solo deba trasladar su localía en tres encuentros, permitiendo que la actividad deportiva continúe casi sin interrupciones. El cronograma estipula que el proyecto, incluyendo la cobertura integral del recinto, esté totalmente finalizado para mediados de 2027.

Gracias a este acuerdo, River Plate se posicionará como la entidad sudamericana con mayores beneficios económicos derivados del naming de su estadio. Con estas cifras, el club superará los ingresos de gigantes brasileños como Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro, consolidando un liderazgo financiero sin precedentes en el continente.

image
En 2021, la instituci&oacute;n millonaria tambi&eacute;n renov&oacute; su estadio y ampli&oacute; su capacidad.

En 2021, la institución millonaria también renovó su estadio y amplió su capacidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate anunció más obras en su estadio

River Plate anunció la extensión y techado del Estadio Monumental: los increíbles detalles

Por Emanuel Cenci
Hockey Césped. Milagros Alastra, hockísta mendocina, que jugará por primera vez para Las Leonas en el extranjero

Hockey Césped: Argentina con rumbo hacia Hobart, Australia

Por Gonzalo Tapia
Racing de Estraburgo suma otra figura proveniente del Chelsea.

Luego de la novela entre Chelsea y Borussia Dortmund por Anselmino: el argentino fue presentado en Francia

Por Redacción Deportes
Una buena noticia para River con la vuelta de El Pulpo al arco.

¿Vuelve Franco Armani al arco de River? el arquero ya se acopló a los entrenamientos y espera por minutos

Por Redacción Deportes