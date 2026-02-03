El Estadio Monumental cambiará de nombre en un millonario acuerdo

El Estadio Monumental de River ampliará su capacidad, estrenará techo y cambiará nuevamente de nombre. La casa del "Millo" se renueva para seguir siendo mítica.

A partir del 1 de enero de 2027, el estadio de River Plate pasará a denominarse Live Nation Estadio Monumental tras el desembarco de una nueva empresa inversora que apuesta por el club. No obstante, este nombre no es definitivo, ya que durante los próximos once meses, ambas partes mantienen la puerta abierta para negociar un acuerdo superador.

Además de instalar el techo y ampliar su capacidad a más de 100.000 espectadores, la institución millonaria cambiaría el naming de su estadio. Tras sumar más de 45.000 localidades en la última década, el Monumental presentará una versión renovada para consolidarse como una sede mundialista sin precedentes y una de las más grandes del mundo.

image La casa de River, vista por dentro, con techo incluido. Gentileza El nuevo contrato de la empresa inversora en River Recientemente, la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo selló un vínculo estratégico con el gigante del entretenimiento Live Nation por una suma de 110 millones de dólares. Este contrato, con una vigencia de diez años, le otorga a la compañía la exclusividad para producir grandes eventos musicales en el recinto, garantizando una agenda de conciertos de primer nivel durante toda la década.

Como consecuencia de esta alianza, el club de Núñez se prepara para jubilar la marca "Más Monumental". Al desprenderse del nombre actual, la institución abrirá camino a una nueva identidad corporativa tras la ampliación de su casa, marcando un giro comercial que acompañará las ambiciosas reformas estructurales del estadio.

image El acuerdo donde River firmó el nuevo nombre de su estadio. Gentileza ¿Cuándo comenzarán las obras en el Estadio Monumental? Se prevé que las tareas de remodelación arranquen a comienzos de 2026. La planificación está diseñada para que el plantel profesional solo deba trasladar su localía en tres encuentros, permitiendo que la actividad deportiva continúe casi sin interrupciones. El cronograma estipula que el proyecto, incluyendo la cobertura integral del recinto, esté totalmente finalizado para mediados de 2027.