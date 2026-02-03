El Estadio Monumental cambiará de nombre en un millonario acuerdo

Además de instalar el techo y ampliar su capacidad a más de 100.000 espectadores, la institución millonaria cambiaría el naming de su estadio. Tras sumar más de 45.000 localidades en la última década, el Monumental presentará una versión renovada para consolidarse como una sede mundialista sin precedentes y una de las más grandes del mundo.
El nuevo contrato de la empresa inversora en River
Recientemente, la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo selló un vínculo estratégico con el gigante del entretenimiento Live Nation por una suma de 110 millones de dólares. Este contrato, con una vigencia de diez años, le otorga a la compañía la exclusividad para producir grandes eventos musicales en el recinto, garantizando una agenda de conciertos de primer nivel durante toda la década.
Como consecuencia de esta alianza, el club de Núñez se prepara para jubilar la marca "Más Monumental". Al desprenderse del nombre actual, la institución abrirá camino a una nueva identidad corporativa tras la ampliación de su casa, marcando un giro comercial que acompañará las ambiciosas reformas estructurales del estadio.
¿Cuándo comenzarán las obras en el Estadio Monumental?
Se prevé que las tareas de remodelación arranquen a comienzos de 2026. La planificación está diseñada para que el plantel profesional solo deba trasladar su localía en tres encuentros, permitiendo que la actividad deportiva continúe casi sin interrupciones. El cronograma estipula que el proyecto, incluyendo la cobertura integral del recinto, esté totalmente finalizado para mediados de 2027.
Gracias a este acuerdo, River Plate se posicionará como la entidad sudamericana con mayores beneficios económicos derivados del naming de su estadio. Con estas cifras, el club superará los ingresos de gigantes brasileños como Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro, consolidando un liderazgo financiero sin precedentes en el continente.