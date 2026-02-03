Un recuerdo inmortalizado: la historia del hincha de Boca que se tatuó el festejo de Exequiel Zeballos a River

El eufórico festejo del "Changuito" Zeballos en el superclásico ante el "Millonario", quedó para siempre en la piel de un hincha italiano de Boca.

Un recuerdo para todo la vida en la piel de este hincha de Boca.

En el día de hoy se viralizó una foto del tatuaje de Iván, un hincha italiano fanático de Boca que quedó cara a cara con Exequiel Zeballos en el festejo eufórico contra River en La Bombonera. La obra de arte no solo retrata la alegría del gol del "Changuito", sino también la de este hincha italiano.

Iván compartió a través de sus redes sociales la emoción de su nuevo tatuaje y rápidamente la foto llegó al mundo Boca, donde varios hinchas del "Xeneize" le comentaron la publicación con lindas palabras que caracterizan a la pasión del hincha argentino y que se transmite a países del exterior, como el caso de Iván, que nació en Italia pero encontró en Boca una segunda casa.

Embed El festejo de gol de Zeballos después de convertirle a River fue inmortalizado en la piel de Iván, un italiano fanático de Boca que quedó cara a cara con el Chango en plena Bombonera.



¡Tremendo tatuaje! pic.twitter.com/g1vKN13ocM — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) February 3, 2026 Sin lugar a dudas, Iván presenció uno de los mejores partidos de Boca ante su clásico rival, donde el "Xeneize" dominó todo el encuentro y el ciclo Úbeda empezaba a afirmarse en el campeonato. Un ciclo que poco días más tarde se vería en duda luego de la derrota frente a Racing y la eliminación posterior del Torneo Clausura.

El fantástico gol de Zeballos quedó como uno de los festejos más lindos en la historia de los clásicos, por eso este hincha decidió inmortalizarlo en su piel y llevar consigo un recuerdo que pocos pueden tener.

image El protagonista de la inspiración de Iván, se queda en Boca La dirigencia de Boca con Riquelme a la cabeza, tomó una decisión contundente respecto al futuro de Exequiel “Changuito” Zeballos. En medio del mercado de pases de 2026, el club rechazó una oferta formal de 10 millones de dólares por su pase, presentada por un club europeo.