Un recuerdo inmortalizado: la historia del hincha de Boca que se tatuó el festejo de Exequiel Zeballos a River

El eufórico festejo del "Changuito" Zeballos en el superclásico ante el "Millonario", quedó para siempre en la piel de un hincha italiano de Boca.

Un recuerdo para todo la vida en la piel de este hincha de Boca.

Un recuerdo para todo la vida en la piel de este hincha de Boca.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el día de hoy se viralizó una foto del tatuaje de Iván, un hincha italiano fanático de Boca que quedó cara a cara con Exequiel Zeballos en el festejo eufórico contra River en La Bombonera. La obra de arte no solo retrata la alegría del gol del "Changuito", sino también la de este hincha italiano.

Iván compartió a través de sus redes sociales la emoción de su nuevo tatuaje y rápidamente la foto llegó al mundo Boca, donde varios hinchas del "Xeneize" le comentaron la publicación con lindas palabras que caracterizan a la pasión del hincha argentino y que se transmite a países del exterior, como el caso de Iván, que nació en Italia pero encontró en Boca una segunda casa.

Sin lugar a dudas, Iván presenció uno de los mejores partidos de Boca ante su clásico rival, donde el "Xeneize" dominó todo el encuentro y el ciclo Úbeda empezaba a afirmarse en el campeonato. Un ciclo que poco días más tarde se vería en duda luego de la derrota frente a Racing y la eliminación posterior del Torneo Clausura.

El fantástico gol de Zeballos quedó como uno de los festejos más lindos en la historia de los clásicos, por eso este hincha decidió inmortalizarlo en su piel y llevar consigo un recuerdo que pocos pueden tener.

Además, el club también comunicó que solo aceptará una transferencia si se ejecuta la cláusula de rescisión de 20 millones incluida en su contrato. Esta postura fue confirmada por dirigentes del futbol xeneize y pone en evidencia una estrategia clara: proteger a uno de los talentos más prometedores del plantel en la recta final de la temporada, mientras se negocia una posible extensión de contrato que blinde aún más a la institución ante futuros ofrecimientos.

