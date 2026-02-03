¿Vuelve Franco Armani al arco de River? el arquero ya se acopló a los entrenamientos y espera por minutos

El experimentado arquero, que sufrió un desgarro y luego una lesión en el talón, recibió el alta médica y es por eso que en este martes se sumó a las prácticas con los demás arqueros del plantel, con el objetivo de estar a disposición de Gallardo en el corto plazo.
De esta manera, Armani será evaluado por el cuerpo técnico durante el transcurso de esta semana, y luego de la práctica del viernes en el Más Monumental, el "Muñeco" deberá definir si lo concentra para el duelo ante Tigre, o si bien reaparece frente a Argentinos Juniors.
En caso de no estar presente en el arco ante el Matador de Victoria, Santiago Beltrán se mantendrá por cuarto encuentro consecutivo y el ‘Pulpo’ podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, pensando en reaparecer en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura.
La de Armani no es la única vuelta que tendrá River
Además de Armani, también está a disposición del cuerpo técnico Ezequiel Centurión, quien se recuperó de la fractura de muñeca que recibió y ya tiene el alta médica para volver a ser convocado en caso de que el DT lo decida.
Además, también estará nuevamente a disposición Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo ya cumplió con la fecha de suspensión tras ser expulsado ante Gimnasia de La Plata y cuenta con muchas chances de volver a ser titular, en lugar del chileno Paulo Díaz.