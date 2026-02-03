¿Vuelve Franco Armani al arco de River? el arquero ya se acopló a los entrenamientos y espera por minutos

Luego de dejar atrás la lesión que lo alejo del arco de River, Armani vuelve a estar disponible para Marcelo Gallardo.

Una buena noticia para River con la vuelta de "El Pulpo" al arco.

El experimentado arquero, que sufrió un desgarro y luego una lesión en el talón, recibió el alta médica y es por eso que en este martes se sumó a las prácticas con los demás arqueros del plantel, con el objetivo de estar a disposición de Gallardo en el corto plazo.

image De esta manera, Armani será evaluado por el cuerpo técnico durante el transcurso de esta semana, y luego de la práctica del viernes en el Más Monumental, el "Muñeco" deberá definir si lo concentra para el duelo ante Tigre, o si bien reaparece frente a Argentinos Juniors.

En caso de no estar presente en el arco ante el Matador de Victoria, Santiago Beltrán se mantendrá por cuarto encuentro consecutivo y el ‘Pulpo’ podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, pensando en reaparecer en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura.

image La de Armani no es la única vuelta que tendrá River Además de Armani, también está a disposición del cuerpo técnico Ezequiel Centurión, quien se recuperó de la fractura de muñeca que recibió y ya tiene el alta médica para volver a ser convocado en caso de que el DT lo decida.