3 de febrero de 2026 - 21:44

Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Los equipos de vanguardia en el torneo de Vóley femenino, son Sonder y Bell Ville que derrotaron a Boca y San Lorenzo respectivamente

Vóley. Bell Ville dio cátedra frente a San Lorenzo

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Vóley. En forma completa se disputó la tercera fecha de la Liga Argentina Femenina, Sonder y Bell siguen pisando fuerte y lideran la tabla con 17 y 14 puntos, respectivamente.

¿Qué pasó en el vóley femenino?

Bell tuvo que batallar frente a San Lorenzo y Banco Provincia, sin embargo, se llevó ambos partidos y permaneció invicto.

A pesar de la derrota recien mencionada de Las Matadoras, en su segunda presentación, triunfaron sólidamente frente a Instituto.

Sonder debutó como local y, en su primera presentación, le quitó el invicto a Boca; luego, volvió a triunfar frente a River, quién logró sacarle un set al equipo rosarino.

En esta fecha, Gimnasia disputó un solo encuentro como visitante frente a Bahiense, donde se impuso en sets corridos. Por su parte, el equipo de Bahía Blanca se enfrentó luego a Estudiantes en un partidazo de más de dos horas, que terminó llevándose por 3-2.

Ferro y Vélez también cumplieron con un único encuentro durante la Fecha 3, dónde se enfrentaron. La victoria quedó en manos del conjunto verdolaga, que logró imponerse por 3-1.

Los resultados del Vóley

FECHA 3 – LAF 2026

Bahiense 0-3 Gimnasia

San Lorenzo 2-3 Bell

Banco Provincia 3-1 Instituto

Sonder 3-0 Boca

Náutico 1-3 River

Ferro 3-1 Vélez

Náutico 1-3 Boca

Banco Provincia 1-3 Bell

San Lorenzo 3-0 Instituto

Bahiense 3-2 Estudiantes

Sonder 3-1 River

Próxima fecha

La cuarta ronda de partidos tendrá estos lances: Villa Dora vs. Bahíense Norte; Villa Dora vs. CA San Isidro; River vs. Ferro; Estudiantes LP vs. CA Bell Ville; Sonder vs. Bahíense del Norte; Boca vs. Vélez; Banco Provincia vs. San Lorenzo; Náutico Avellaneda vs. Bahíense Norte; GELP vs. CA Bell Ville; Estudiantes LP vs. Instituto; River vs. Vélez; Boca vs. Ferro y Gimnasia LP vs. Instituto;

