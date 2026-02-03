Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Los equipos de vanguardia en el torneo de Vóley femenino, son Sonder y Bell Ville que derrotaron a Boca y San Lorenzo respectivamente

Vóley. En forma completa se disputó la tercera fecha de la Liga Argentina Femenina, Sonder y Bell siguen pisando fuerte y lideran la tabla con 17 y 14 puntos, respectivamente.

¿Qué pasó en el vóley femenino? Bell tuvo que batallar frente a San Lorenzo y Banco Provincia, sin embargo, se llevó ambos partidos y permaneció invicto.

A pesar de la derrota recien mencionada de Las Matadoras, en su segunda presentación, triunfaron sólidamente frente a Instituto.

Sonder debutó como local y, en su primera presentación, le quitó el invicto a Boca; luego, volvió a triunfar frente a River, quién logró sacarle un set al equipo rosarino.

En esta fecha, Gimnasia disputó un solo encuentro como visitante frente a Bahiense, donde se impuso en sets corridos. Por su parte, el equipo de Bahía Blanca se enfrentó luego a Estudiantes en un partidazo de más de dos horas, que terminó llevándose por 3-2.