De mutuo acuerdo, Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Atletico Mineiro

El ciclo de Jorge Sampaoli concluyó de forma abrupta tras ser removido de su cargo por la directiva del Atletico Mineiro. La determinación se fundamentó en la pronunciada inestabilidad de los marcadores deportivos y un evidente quiebre en la convivencia con el grupo de futbolistas.

Pese a la expectativa por su planteo táctico, la carencia de victorias en instancias determinantes precipitó su salida anticipada, dejando al equipo en una situación institucional compleja .Actualmente, las autoridades gestionan los términos financieros de su rescisión mientras auscultan el mercado para hallar un relevo idóneo.

El técnico santafesino cerró su segundo ciclo en el Atlético Mineiro con una efectividad del 31.25%, cifra que sentencia un regreso decepcionante tras apenas 32 partidos. El estratega santafesino cosechó solo 10 victorias, un balance que palidece frente al 57.78% de rendimiento obtenido en su primera etapa (2020-2021). En aquel entonces, Sampaoli lideró 45 encuentros, sumó 26 triunfos y alzó el Campeonato Mineiro , consolidando un equipo protagonista en el Brasileirão que dista mucho de la actual versión errática y carente de identidad táctica que precipitó su salida.

La acumulación de 36 victorias totales en el club no bastó para mitigar el impacto de las recientes derrotas y la eliminación en la Copa de Brasil, en manos de Cruzeiro. La directiva optó por la rescisión ante una crisis de resultados que volvió insostenible el ambicioso proyecto económico iniciado en 2026. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el técnico queda en una posición vulnerable, mientras el Galo busca desesperadamente un sucesor que recupere la competitividad que tuvo donde llegó a la final de la Libertadores 2024.

El posible destino del entrenador argentino

Tras su desvinculación del Atlético Mineiro, el futuro de Jorge Sampaoli despierta interés en dos frentes competitivos. En Europa, clubes de la clase media-alta en Francia e Italia, como el Genoa, evalúan su perfil para liderar proyectos que requieren una identidad ofensiva inmediata. Su experiencia previa en el Olympique de Marsella lo marca como uno de los principales técnicos apuntados para reemplazar a Roberto De Zerbi, que dejó el cargo hace unos días.

En Sudamérica, el mercado brasileño vuelve a posicionarse como su segunda casa, dada su vasta experiencia en el Brasileirao, donde pocos extranjeros han logrado una permanencia tan prolongada. El Santos FC encabeza los sondeos para concretar un posible retorno, que incluso antes de que el entrenador volviera al Mineiro recibió una oferta del club, mientras gigantes como Corinthians monitorean su situación. Pese a la inestabilidad de su último ciclo, su profundo conocimiento de la idiosincrasia local lo sostiene como un candidato aunque su elevado salario hace que muchos equipos desistan de la contratación.