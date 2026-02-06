La protagonista del escándalo más grande en los Juegos Olímpicos París 2024: "Mi diferencia es natural"

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora argelina Imane Khelif quedó envuelta en una fuerte polémica tras su combate ante la italiana Angela Carini, un cruce que reavivó el debate sobre su habilitación para competir en la rama femenina. El episodio trascendió lo deportivo y generó repercusión mundial, convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados del boxeo olímpico, hasta ahora, cuando la africana mencionó "No soy transgénero, mi diferencia es natural”.
La batalla que hizo dudar a todos
El cruce entre Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París 2024 se resolvió de manera abrupta. Tras el inicio del combate, la boxeadora italiana optó por no continuar luego de sentir una marcada superioridad física de su rival. La decisión sorprendió al público y rápidamente el episodio tomó dimensión global, con un fuerte debate que trascendió el ring y puso a Khelif en el centro de la escena mediática.
Tras lo ocurrido, se confirmó que no hubo controles por dopaje fuera de lo habitual ni sanciones deportivas contra la argelina en la batalla de Boxeo. La polémica estuvo vinculada únicamente a cuestiones reglamentarias sobre su participación en la categoría femenina. El COI sostuvo su habilitación y la propia Khelif aclaró que no es transgénero y que sus características responden a una condición natural.
Su consagración en los rings de París provocó una explosión mediática y llevó a que figuras de alto perfil público como Donald Trump y Elon Musk la calificaran de transgénero. Ante esto, Khelif sostuvo que ahora busca volver a consagrarse con la intención de redimirse públicamente y expresó su deseo de que sea el propio Donald Trump quien le entregue la medalla.