La protagonista del escándalo más grande en los Juegos Olímpicos París 2024: "Mi diferencia es natural"

Los juegos Olímpicos de 2024 tuvo un nombre que ocupó todos los escenarios, Imane Khelif, la boxeadora que fue acusada de ser hombre rompió el silencio.

La luchadora de boxeo Imane Khelif fue blanco de críticas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, sobre todo tras el combate por la medalla que definió ante su par italiana, quien abandonó la pelea por la diferencia de fuerza que manifestó sentir. En ese momento, las redes sociales estallaron y la medallista olímpica no pudo explicar su situación.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora argelina Imane Khelif quedó envuelta en una fuerte polémica tras su combate ante la italiana Angela Carini, un cruce que reavivó el debate sobre su habilitación para competir en la rama femenina. El episodio trascendió lo deportivo y generó repercusión mundial, convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados del boxeo olímpico, hasta ahora, cuando la africana mencionó "No soy transgénero, mi diferencia es natural”.

image La púgil rompió el silencio. Gentileza La batalla que hizo dudar a todos El cruce entre Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París 2024 se resolvió de manera abrupta. Tras el inicio del combate, la boxeadora italiana optó por no continuar luego de sentir una marcada superioridad física de su rival. La decisión sorprendió al público y rápidamente el episodio tomó dimensión global, con un fuerte debate que trascendió el ring y puso a Khelif en el centro de la escena mediática.

Tras lo ocurrido, se confirmó que no hubo controles por dopaje fuera de lo habitual ni sanciones deportivas contra la argelina en la batalla de Boxeo. La polémica estuvo vinculada únicamente a cuestiones reglamentarias sobre su participación en la categoría femenina. El COI sostuvo su habilitación y la propia Khelif aclaró que no es transgénero y que sus características responden a una condición natural.

image Imane Khelif en 2024, luego de su victoria que la consagró como medallista olímpica. Gentileza Nuevos objetivos, nuevos Juegos Olímpicos Para esta edición de los Juegos, la argelina declaró que, aunque pocos lo saben, estuvo sometida a tratamientos hormonales para reducir la testosterona, objetivo que aseguró haber cumplido. Además, afirmó que no teme a los controles y que ya envió toda su documentación a World Boxing, aunque hasta el momento no recibió respuesta.