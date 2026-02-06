6 de febrero de 2026 - 20:38

River Plate quiere volver al liderazo en su choque con Tigre: hora, TV, formaciones

El Millonario recibe al Matador este sábado por la noche, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional.

River Plate recibe a Tigre en el Monumental

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El invicto River Plate busca recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando reciba, este sábado a las 20 horas, al escolta Tigre. El choque será en el Más Monumental, con Sebastián Zunino como árbitro principal.

Para este encuentro ante el Matador, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por Maximiliano Salas. Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. El conjunto de Victoria también atraviesa un gran comienzo de año, manteniendo el invicto en lo que va de la competencia y con la chance de quedarse con la punta de la zona en caso de dar el batacazo en el Monumental.

Para este duelo, el DT le confiaría la titularidad a Jabes Saralegui y Jalil Elías sobre la mitad de campo, además de mantener a la dupla David Romero e Ignacio Russo en la zona ofensiva.

Probables formaciones de River Plate - Tigre:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT:Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT:Diego Dabove

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yamil Possi.

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

