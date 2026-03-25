25 de marzo de 2026 - 18:41

Italia a todo o nada: este jueves comienza a jugarse el pase al Mundial 2026

La Selección Azzurra arranca el repechaje por un cupo para la Copa del Mundo, ante Irlanda del Norte.

Italia quiere ir al Mundial 2026 a través del repechaje

Italia quiere ir al Mundial 2026 a través del repechaje

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Aquellos tiempos de la Italia poderosa y protagonista de cada Copa del Mundo parecen haber quedado atrás. Después de dos decepciones en el 2010 y 2014, la Azurra ni siquiera se clasificó a las ediciones de 2018 y 2022. Ahora, se juega mucho más que el pase para el Mundial 2026. Se juega su prestigio e historia.

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Italia enfrenta a Irlanda del Norte con el Mundial como objetivo:

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Parece una locura, pero una de las escuadras más ganadoras de la Copa no tiene asegurado su lugar e incluso puede quedarse afuera por tercera ocasión consecutiva. Por tal motivo, el temor de los propios se mezclará con el morbo de los ajenos desde las 16:45hs, cuando la Azzurra dispute la semifinal en Bérgamo.

El sistema es sencillo. Cada cupo para Estados Unidos, México y Canadá se pone en juego a través de una llave integrada por cuatro equipos, consistentes en semifinal y final a partido único. El que gana sigue soñando, el que pierde se queda sin chances. Así de apasionante y cruel. Italia quedó aparejado con Irlanda del Norte, su primer rival. En caso de atravesar con éxito el primer escalón, tendrá que medirse en la definición con el vencedor de Gales y Bosnia - Herzegovina.

Genaro Gattuso reconoció la dificultad: "La presión es enorme"

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Su entrenador, Genaro Gattuso, viejo combatiente de tiempos dorados, entiende la magnitud del encuentro que tendrá. Por eso, no esquivó la responsabilidad de llevar a su país al Mundial. "Cargo con todo un país en los hombros. No voy a negar que en los últimos siete meses, escuchar 'Míster, llévanos al Mundial' todos los días... la presión es enorme. Pero llevo muchos años acostumbrado, he hecho este trabajo toda mi vida: sin duda es el partido más importante de mi carrera", tiró sin tapujos.

La meta está más que clara, y no es otra que pasar con éxito el repechaje. El DT así lo entiende, y lo dejó en claro: "No hay tiempo para hablar del pasado, sino de nuestro objetivo. Tenemos que conseguir ir a este Mundial porque es fundamental para nosotros. El objetivo es volver a donde hemos estado durante tantos años también como protagonistas".

Por último, en la conferencia de prensa pre-partido, el entrenador reconoció que espera un trámite muy difícil a pesar del rival de menor jerarquía. "Tenemos que estar preparados porque tendremos dificultades. Tenemos que saber defender los balones divididos y salir con garra. Ya no hay partidos fáciles. No se puede subestimar al rival; han llegado hasta aquí porque tienen garra. Cada balón es como si fuera el último de su vida y no se puede subestimar esto", advirtió.

Italia se juega el futuro, pero también el pasado. Su prestigio, su valor y la historia construida a base de grandes logros será puesta en debate este jueves ante Irlanda del Norte, en el partido del miedo y el morbo.

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