7 de mayo de 2026 - 00:25

El mendocino Loser hizo historia y se coronó campeón en la elite del vóley de Italia

El central mendocino ingresó desde el segundo set y aportó toda su jerarquía para que Peruggia se quedara con el título de la poderosa Súperliga italiana de vóley.

El central mendocino y capitán de la Selección Argentina se consagró campeón con el Peruggia de la Súperliga Italiana.

El central mendocino y capitán de la Selección Argentina se consagró campeón con el Peruggia de la Súperliga Italiana.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

En el inicio segundo tiempo apareció el histórico goleador de la Lepra, el paraguayo Alex Arce para poner en ventaja a su equipo en el Malvinas.

Independiente Rivadavia empató con Fluminense y selló su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen. 

Copa Libertadores: la marca histórica que busca superar Independiente Rivadavia ante Fluminense

Por Sergio Faria

En su retorno, Loser mostró toda su jerarquía. Aunque no arrancó como titular, ingresó desde el segundo parcial y rápidamente se hizo sentir en el juego, aportando solidez en el bloqueo y puntos importantes en ataque para sostener el rendimiento de su equipo en una final muy disputada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052190532437168386&partner=&hide_thread=false

Junto al central mendocino también celebró otro argentino, Sebastián Solé, a quien justamente reemplazó Loser en el segundo set. El ingreso del alvearense resultó determinante para encaminar el triunfo de Perugia, que se impuso con parciales de 25/27, 26/24, 25/22 y 25/20, en una definición cerrada y de altísimo nivel.

El regreso de Loser representa además una gran noticia para el entrenador de la Selección Argentina, Horacio Dileo, quien lo había convocado pese a las dudas que generaba su recuperación de cara a la VNL. Su actuación en la final dejó en claro que el capitán argentino volvió en plenitud y listo para afrontar los próximos desafíos internacionales.

image

Este nuevo título vuelve a colocar a Loser en lo más alto del voleibol mendocino y argentino. Además de haber conseguido la histórica medalla olímpica con la Selección Argentina, el central se convirtió en el primer jugador mendocino en ganar la Champions League y ahora también en el primero de la provincia en conquistar la poderosa Superliga Italiana.

La consagración de Agustín Loser marca otro capítulo dorado para el deporte mendocino y confirma al alvearense como uno de los máximos referentes del vóley argentino en la actualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia recibe al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores regresó a Mendoza: las mejores fotos de Independiente Rivadavia-Fluminense

Por Sergio Faria
El entrenador Azul destacó nuevamente la labor del equipo y habló del sueño de ser campeón. 

Alfredo Berti: "Entramos a la cancha pensando que podemos ser campeones"

Por Sergio Faria
El emotivo encuentro entre Lionel Messi y Quico.

"El día más feliz": Quico cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Messi y Bad Bunny en la publicidad de Adidas rumbo al Mundial 2026.

Con Messi al frente, Adidas lanza su campaña rumbo al Mundial 2026 con estrellas de la música y el cine

Por Redacción Deportes