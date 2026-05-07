El mendocino Loser hizo historia y se coronó campeón en la elite del vóley de Italia

El central mendocino ingresó desde el segundo set y aportó toda su jerarquía para que Peruggia se quedara con el título de la poderosa Súperliga italiana de vóley.

El central mendocino y capitán de la Selección Argentina se consagró campeón con el Peruggia de la Súperliga Italiana.

El mendocino Agustín Loser no pudo haber tenido mejor regreso a las canchas tras superar su lesión en la rodilla. El central alvearense y capitán de la Selección Argentina volvió a lo grande y se consagró campeón de la Súperliga de Italia con Sir Safety Perugiga, que derrotó en la final a Lube Civitanova por 3 a 1.

En su retorno, Loser mostró toda su jerarquía. Aunque no arrancó como titular, ingresó desde el segundo parcial y rápidamente se hizo sentir en el juego, aportando solidez en el bloqueo y puntos importantes en ataque para sostener el rendimiento de su equipo en una final muy disputada.

Junto al central mendocino también celebró otro argentino, Sebastián Solé, a quien justamente reemplazó Loser en el segundo set. El ingreso del alvearense resultó determinante para encaminar el triunfo de Perugia, que se impuso con parciales de 25/27, 26/24, 25/22 y 25/20, en una definición cerrada y de altísimo nivel.

El regreso de Loser representa además una gran noticia para el entrenador de la Selección Argentina, Horacio Dileo, quien lo había convocado pese a las dudas que generaba su recuperación de cara a la VNL. Su actuación en la final dejó en claro que el capitán argentino volvió en plenitud y listo para afrontar los próximos desafíos internacionales.

image Este nuevo título vuelve a colocar a Loser en lo más alto del voleibol mendocino y argentino. Además de haber conseguido la histórica medalla olímpica con la Selección Argentina, el central se convirtió en el primer jugador mendocino en ganar la Champions League y ahora también en el primero de la provincia en conquistar la poderosa Superliga Italiana. La consagración de Agustín Loser marca otro capítulo dorado para el deporte mendocino y confirma al alvearense como uno de los máximos referentes del vóley argentino en la actualidad.