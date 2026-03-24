Repechaje Mundial 2026: los cruces, horarios y el camino final para los últimos 6 clasificados

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá entra en su fase más crítica. Durante esta fecha FIFA de marzo, 22 selecciones se enfrentarán en una serie de eliminación directa para definir los últimos seis cupos disponibles, completando así el cuadro de 48 equipos nacionales.
De estos seis boletos restantes, cuatro corresponden a la UEFA, mientras que los otros dos se repartirán entre el resto de las confederaciones mundiales. El calendario está ajustado para resolverse en apenas cinco días, iniciando las semifinales entre el jueves 26 y el viernes 27 de marzo.
El complejo camino de la UEFA por cuatro boletos
El formato europeo es el más numeroso, con 16 selecciones divididas en cuatro llaves. La acción en esta zona comienza el jueves 26 de marzo a las 16:45 (hora de Argentina). En la primera llave,Italia se mide ante Irlanda del Norte, mientras que Gales enfrentará a Bosnia. El ganador de este cuadrangular se integrará al Grupo B del Mundial.
La segunda llave europea presenta los duelos de Ucrania contra Suecia y Polonia frente a Albania, también el jueves en simultáneo. El vencedor de esta ruta clasificará al Grupo F. Por su parte, la tercera llave incluye los cruces de Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo, cuyo ganador irá al Grupo D. Finalmente, en la cuarta llave, Dinamarca juega contra Kosovo y República Checa recibe a Irlanda para definir el cupo del Grupo A.
Bolivia y el sueño del resto del mundo
Para las naciones fuera de Europa, el sistema es distinto y cuenta con seis países luchando por dos lugares. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA deben jugar una semifinal, mientras que los dos mejores ya aguardan directamente en la final por el cupo. En este contexto, Bolivia se enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo a las 19:00 en el Estadio BBVA Bancomer de México.
El otro cruce de este sector será entre Nueva Caledonia vs Jamaica, el viernes 27 de marzo a la medianoche. Quienes logren avanzar en estos partidos deberán enfrentar el martes 31 de marzo a República Democrática del Congo o a Irak, selecciones que ya esperan en la instancia definitiva.
Jueves 26: Semifinales de UEFA y debut de Bolivia.
Viernes 27: Encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica.
Martes 31: Definición de las seis finales mundiales.
Es importante destacar que todas las finales se jugarán el martes 31 de marzo con horario a confirmar. El ganador del Repechaje A se sumará al Grupo K del Mundial, mientras que el vencedor del Repechaje B integrará el Grupo I.
El cronograma completo del Repechaje para el Mundial 2026
Jueves 26 de marzo:
14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)
16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)
16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)
16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)
16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)
16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)
16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)
16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)
19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)
Viernes 27 de marzo:
00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)