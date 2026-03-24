Repechaje Mundial 2026: los cruces, horarios y el camino final para los últimos 6 clasificados

Las finales se disputarán el martes 31 de marzo, definiendo a los últimos representantes de la UEFA, Sudamérica y el resto de las federaciones globales.

Guía de los repechajes de la UEFA y del resto del mundo para el Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá entra en su fase más crítica. Durante esta fecha FIFA de marzo, 22 selecciones se enfrentarán en una serie de eliminación directa para definir los últimos seis cupos disponibles, completando así el cuadro de 48 equipos nacionales.

De estos seis boletos restantes, cuatro corresponden a la UEFA, mientras que los otros dos se repartirán entre el resto de las confederaciones mundiales. El calendario está ajustado para resolverse en apenas cinco días, iniciando las semifinales entre el jueves 26 y el viernes 27 de marzo.

El complejo camino de la UEFA por cuatro boletos El formato europeo es el más numeroso, con 16 selecciones divididas en cuatro llaves. La acción en esta zona comienza el jueves 26 de marzo a las 16:45 (hora de Argentina). En la primera llave, Italia se mide ante Irlanda del Norte, mientras que Gales enfrentará a Bosnia. El ganador de este cuadrangular se integrará al Grupo B del Mundial.

image La segunda llave europea presenta los duelos de Ucrania contra Suecia y Polonia frente a Albania, también el jueves en simultáneo. El vencedor de esta ruta clasificará al Grupo F. Por su parte, la tercera llave incluye los cruces de Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo, cuyo ganador irá al Grupo D. Finalmente, en la cuarta llave, Dinamarca juega contra Kosovo y República Checa recibe a Irlanda para definir el cupo del Grupo A.

Bolivia y el sueño del resto del mundo Para las naciones fuera de Europa, el sistema es distinto y cuenta con seis países luchando por dos lugares. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA deben jugar una semifinal, mientras que los dos mejores ya aguardan directamente en la final por el cupo. En este contexto, Bolivia se enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo a las 19:00 en el Estadio BBVA Bancomer de México.