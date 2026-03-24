Así es el plan de Kylian Mbappé para llegar al Mundial 2026: "Se han dicho cosas falsas sobre mi lesión"

El delantero francés desmintió un supuesto conflicto entre su club y Francia, confirmando que un diagnóstico en París fue clave para su regreso al máximo nivel.

Mbappé despeja dudas ante el Real Madrid y Francia: su plan para llegar al 100% a la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé decidió poner fin a las especulaciones sobre su estado físico a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid confirmó que su rodilla izquierda está recuperada al cien por ciento y apuntó contra las versiones que sugerían un enfrentamiento entre su club y la selección de Francia.

Durante el mes que permaneció fuera de las canchas por una molestia en la rodilla izquierda, el atacante se perdió compromisos fundamentales, incluyendo los Play Off de la Champions League frente al Benfica y gran parte de la serie ante el Manchester City. Esta ausencia prolongada alimentó rumores en redes sociales sobre la gravedad real de su lesión y un supuesto desgaste físico irreversible.

image El diagnóstico en París y el plan de regreso al nivel de elite "La rodilla está bien. Va a mejor", aseguró el futbolista en declaraciones recogidas por el diario AS, donde calificó como "tonterías" las versiones que lo obligaban a elegir entre su club y la cita mundialista. El jugador reveló que realizó un viaje a París para obtener un diagnóstico certero que le permitió trazar un plan de recuperación específico junto a sus médicos.

Lo cierto es que la estrella merengue se siente en condiciones óptimas para encarar el cierre de la temporada 2025/2026. Mbappé enfatizó que su mejor manera de prepararse para un Mundial es jugando todos los minutos posibles con el Real Madrid, tal como lo hizo en las ediciones de 2018 y 2022: "He jugado dos Mundiales. He ganado uno y en el otro llegué a la final ¿Cómo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club“.

La tranquilidad para el entrenador Didier Deschamps llega en un momento clave, ya que Francia afrontará dos amistosos de alta exigencia en territorio estadounidense durante esta fecha FIFA de marzo. El conjunto galo se medirá contra Brasil el jueves 26 en Massachusetts y frente a Colombia el domingo 29 en Maryland.