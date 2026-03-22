22 de marzo de 2026 - 19:39

El "misil" de Nahuel Molina en el derbi madrileño: el golazo al Real Madrid que dio la vuelta al mundo

El lateral argentino sacó un remate imparable al ángulo a los 67 minutos, repitiendo la hazaña de la semana pasada y consolidándose como figura en la liga de España.

El gol de Nahuel Molina que dejó mudo al estadio del Real Madrid.

El gol de Nahuel Molina que dejó mudo al estadio del Real Madrid.

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Por Francisco Moreno

Nahuel Molina protagonizó el momento más espectacular del derbi madrileño al marcar un gol de larga distancia en lo que fue el empate parcial 2-2 en el Santiago Bernabéu. El defensor argentino atraviesa un estado de gracia absoluto tras anotar su segunda joya consecutiva en apenas ocho días para el Atlético de Madrid.

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Nahuel Molina volvió a demostrar por qué es considerado uno de los laterales más peligrosos del fútbol mundial en la actualidad. El campeón del mundo recibió una asistencia de Julián Álvarez sobre la banda derecha y, con espacio para maniobrar, sacó un disparo atronador desde afuera del área que se clavó en la escuadra derecha de Andriy Lunin.

Un zapatazo que silenció a Chamartín

El impacto del gol al minuto 67 fue tan violento que el estadio del Real Madrid quedó atónito ante la precisión del remate. Recordemos que esta anotación no se trató de un hecho aislado; apenas una semana antes, el defensor argentino marcó otro golazo de similares características frente al Getafe, lo que confirma su excelente presente ofensivo en España.

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La potencia y la puntería de Molina se convirtieron en un arma táctica fundamental para el esquema de Diego Simeone en partidos de alto riesgo. Aunque el lateral solo lleva dos tantos en la máxima categoría, ambos fueron disparos lejanos que demuestran su confianza absoluta para arriesgar cuando se presenta la oportunidad de gol.

Pese a la genialidad del argentino para establecer la paridad momentánea, el Real Madrid logró reaccionar rápido mediante Vinícius Júnior, quien anotó el tercer gol definitivo para el 3-2 final. El partido fue una montaña rusa de emociones que incluyó la expulsión de Federico Valverde y un doblete del delantero brasileño para mantener a los blancos en la pelea por el título.

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Con este resultado, el Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición de la tabla general de LaLiga. Sin embargo, la actuación de Molina se llevó todos los flashes por la espectacularidad de una maniobra que ya muchos usuarios en redes sociales proponen como firme candidata para el premio Puskas.

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