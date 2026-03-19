Champions League 2025-26: así quedaron los cruces de cuartos de final con el Barcelona y Real Madrid

Los encuentros de ida se jugarán el 7 y 8 de abril, destacando el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid tras las goleadas de Barcelona y PSG.

El cuadro de la Champions League 2025-26: Bayern Múnich contra Real Madrid y todos los cruces.

La Champions League 2025-26 entró en su etapa más determinante tras el cierre de los octavos de final este miércoles. Con solo ocho equipos en carrera, el cuadro de cuartos de final ya es oficial y promete duelos de alto impacto, incluyendo un nuevo enfrentamiento entre gigantes como el Bayern Múnich y el Real Madrid.

La definición de las últimas llaves dejó confirmaciones de jerarquía en todo el continente. El Sporting de Lisboa dio el golpe al revertir su serie ante el Bodo Glimt con un rotundo 5-0 en tiempo extra, mientras que el Paris Saint-Germain selló su clasificación con un aplastante 8-2 global frente al Chelsea.

Cruces confirmados y el calendario de abril de la Champions League El cuadro de cuartos de final quedó compuesto por cuatro llaves de alto voltaje: Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid, Liverpool se medirá ante el Paris Saint-Germain, Arsenal jugará contra el Sporting de Lisboa y el Atlético de Madrid de Julián Álvarez chocará contra el Barcelona. En sus respectivos cierres de octavos, el Barcelona de Hansi Flick goleó 7-2 al Newcastle y el Bayern superó con autoridad al Atalanta.

Embed La exhibición de Julián Álvarez Vs Tottenham

Gol+Asistencia

pic.twitter.com/9DaqIcLUMj — AtletionTop (@AtletiOnTop) March 18, 2026 Este tramo del torneo tiene un condimento especial para los seguidores argentinos. Julián Álvarez, quien alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, fue clave con un golazo para eliminar al Tottenham en una de las series más ajustadas de la jornada. Ahora, el equipo de Diego Simeone deberá superar al conjunto catalán para meterse entre los cuatro mejores.

El resto de los clasificados también mostraron solidez en sus estadios. El Real Madrid eliminó nuevamente al Manchester City, mientras que el Arsenal cumplió su tarea ante el Bayer Leverkusen. Por su parte, el Liverpool logró recuperarse de una derrota inicial en Turquía ante el Galatasaray para dar vuelta la historia frente a su público en Anfield.