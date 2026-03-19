19 de marzo de 2026 - 11:20

Champions League 2025-26: así quedaron los cruces de cuartos de final con el Barcelona y Real Madrid

Los encuentros de ida se jugarán el 7 y 8 de abril, destacando el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid tras las goleadas de Barcelona y PSG.

El cuadro de la Champions League 2025-26: Bayern Múnich contra Real Madrid y todos los cruces.

El cuadro de la Champions League 2025-26: Bayern Múnich contra Real Madrid y todos los cruces.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Champions League 2025-26 entró en su etapa más determinante tras el cierre de los octavos de final este miércoles. Con solo ocho equipos en carrera, el cuadro de cuartos de final ya es oficial y promete duelos de alto impacto, incluyendo un nuevo enfrentamiento entre gigantes como el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Leé además

De la Champions League a la tercera división: el hincha del Barcelona que se equivocó de estadio en Inglaterra

Viajó para ver al Barcelona en la Champions League, se confundió y terminó en un partido de tercera división inglesa

Por Francisco Moreno
Fútbol. El Real Madrid festejó y está en cuartos de la Champions

Fútbol Europeo: Están los primeros clasificados a cuartos de final de la Champions League

Por Gonzalo Tapia

La definición de las últimas llaves dejó confirmaciones de jerarquía en todo el continente. El Sporting de Lisboa dio el golpe al revertir su serie ante el Bodo Glimt con un rotundo 5-0 en tiempo extra, mientras que el Paris Saint-Germain selló su clasificación con un aplastante 8-2 global frente al Chelsea.

Cruces confirmados y el calendario de abril de la Champions League

El cuadro de cuartos de final quedó compuesto por cuatro llaves de alto voltaje: Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid, Liverpool se medirá ante el Paris Saint-Germain, Arsenal jugará contra el Sporting de Lisboa y el Atlético de Madrid de Julián Álvarez chocará contra el Barcelona. En sus respectivos cierres de octavos, el Barcelona de Hansi Flick goleó 7-2 al Newcastle y el Bayern superó con autoridad al Atalanta.

Embed

Este tramo del torneo tiene un condimento especial para los seguidores argentinos. Julián Álvarez, quien alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, fue clave con un golazo para eliminar al Tottenham en una de las series más ajustadas de la jornada. Ahora, el equipo de Diego Simeone deberá superar al conjunto catalán para meterse entre los cuatro mejores.

El resto de los clasificados también mostraron solidez en sus estadios. El Real Madrid eliminó nuevamente al Manchester City, mientras que el Arsenal cumplió su tarea ante el Bayer Leverkusen. Por su parte, el Liverpool logró recuperarse de una derrota inicial en Turquía ante el Galatasaray para dar vuelta la historia frente a su público en Anfield.

Las fechas para estos compromisos ya están marcadas en el calendario oficial. Los partidos de ida se disputarán entre el 7 y 8 de abril. Una semana más tarde, los días 14 y 15 del mismo mes, se jugarán los encuentros de vuelta que definirán quiénes accederán a las semifinales en busca de la Orejona.

image

Así quedaron los cruces de cuartos de final

  • Bayern Múnich vs. Real Madrid
  • Liverpool vs. Paris Saint-Germain
  • Arsenal vs. Sporting de Lisboa
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Champions League: Barcelona aplastó al Newcastle y Julián Álvarez convirtió un golazo

Champions League: Barcelona aplastó al Newcastle y Julián Álvarez convirtió un golazo para el Atlético

Por Redacción Deportes
La impactante lesión de Noa Lang en la Champions League.

Un jugador quedó atrapado en un cartel publicitario en la Champions League, fue operado de urgencia y el Galatasaray demandará a la UEFA

Enzo Fernández no garantiza seguir en Chelsea y ya hay tres gigantes interesados.

Crisis en Chelsea: Enzo Fernández pone en duda su futuro y el club exige un récord de 144 millones

Fede Valverde anotó un triplete para el triunfo de Real Madrid

Real Madrid goleó a Manchester City en la noche perfecta de Federico Valverde