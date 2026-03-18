Champions League: Barcelona aplastó al Newcastle y Julián Álvarez convirtió un golazo para el Atlético

El elenco de Hansi Flick clasificó sin problemas a la siguiente instancia del certamen europeo, tras su contundente triunfo

Barcelona no tuvo ningún tipo de piedad con Newcastle, y lo superó con un impactante marcador de 7 a 2, quedando arriba por 8 a 3 en la serie de octavos de final de la UEFA Champions League. Atlético de Madrid clasificó a la siguiente instancia con el aporte goleador de Julián Álvarez.

Barcelona goleó a Newcastle: Barcelona El trámite, aunque parezca increíble, fue parejo hasta el cierre del primer tiempo. Los dos elencos fueron al frente a buscar el resultado que les convenía para clasificar a la siguiente instancia, y no se achicaron a la hora de cruzar la mitad del campo. Pegó primero Barcelona a través de Rapinha, pero la visita respondió con la conquista de Anthony Elanga.

En este golpe por golpe, el dueño de casa se puso en ventaja nuevamente a través del gol de Marc Bernal en un tiro libre de Martín. Pero allí apareció de nuevo Elanga para estampar el 2 a 2, y ponerle misterio a la situación. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial convirtió Lamine Yamal en un disparo desde el punto del penal.

En el complemento se dio la ráfaga Culé para sentenciar el partido de forma contundente. Fermín López gritó el 4 a 2, luego Robert Lewandowski estiró la cuenta hasta el 6 a 2, y finalmente Raphina le puso cifras definitivas. Se trató de un segundo tiempo furioso de Barcelona, que nunca sacó el pie del acelerador y no le tuvo piedad a Newcastle.

Golazo de Julián y clasificación de Atlético de Madrid: Embed PFFF, QUÉ GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ A TOTTENHAM.



pic.twitter.com/Gg5ljTp9CJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 18, 2026 Atlético de Madrid, con un gol de Julián Álvarez, perdió 3 a 2 ante Tottenham en Inglaterra, pero venció en el resultado global por 7 a 5, por lo que clasificó. El argentino anotó el primer tanto de su conjunto, que sirvió para el empate transitorio ante el gol de Kolo Muani. En el segundo tiempo, Xavi se hizo presente en el local en dos ocasiones, y Hancko gritó para los del Cholo.