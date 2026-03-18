18 de marzo de 2026 - 19:04

Champions League: Barcelona aplastó al Newcastle y Julián Álvarez convirtió un golazo para el Atlético

El elenco de Hansi Flick clasificó sin problemas a la siguiente instancia del certamen europeo, tras su contundente triunfo

Champions League: Barcelona aplastó al Newcastle y Julián Álvarez convirtió un golazo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Barcelona goleó a Newcastle:

Barcelona

El trámite, aunque parezca increíble, fue parejo hasta el cierre del primer tiempo. Los dos elencos fueron al frente a buscar el resultado que les convenía para clasificar a la siguiente instancia, y no se achicaron a la hora de cruzar la mitad del campo. Pegó primero Barcelona a través de Rapinha, pero la visita respondió con la conquista de Anthony Elanga.

En este golpe por golpe, el dueño de casa se puso en ventaja nuevamente a través del gol de Marc Bernal en un tiro libre de Martín. Pero allí apareció de nuevo Elanga para estampar el 2 a 2, y ponerle misterio a la situación. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial convirtió Lamine Yamal en un disparo desde el punto del penal.

En el complemento se dio la ráfaga Culé para sentenciar el partido de forma contundente. Fermín López gritó el 4 a 2, luego Robert Lewandowski estiró la cuenta hasta el 6 a 2, y finalmente Raphina le puso cifras definitivas. Se trató de un segundo tiempo furioso de Barcelona, que nunca sacó el pie del acelerador y no le tuvo piedad a Newcastle.

Golazo de Julián y clasificación de Atlético de Madrid:

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Atlético de Madrid, con un gol de Julián Álvarez, perdió 3 a 2 ante Tottenham en Inglaterra, pero venció en el resultado global por 7 a 5, por lo que clasificó. El argentino anotó el primer tanto de su conjunto, que sirvió para el empate transitorio ante el gol de Kolo Muani. En el segundo tiempo, Xavi se hizo presente en el local en dos ocasiones, y Hancko gritó para los del Cholo.

En Alemania, Bayern Munich goleó 4 a 1 al Atalanta, y clasificó a la próxima ronda.Los goles fueron obra de Harry Kane en dos oportunidades, Lennart Karl, y el colombiano Luis Díaz. Para la visita descontó Lazar Samardzic.

Finalmente, Liverpool no perdonó al Galatasaray de Mauro Icardi y lo superó por 4 a 0, en un encuentro que no tuvo equivalencias. Szoboszlai quebró el cero, Ekitike estampó el 2 a 0, y luego convirtieron Gravenberch y Mo Salah.

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